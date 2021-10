Europoslanci SR podporujú stanovisko EP pred klimatickým summitom

Na archívnej snímke europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová 18. júna 2021 v Bratislave, archívne foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Brusel/Štrasburg 21. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stanovisku pre klimatický summit OSN v Glasgowe (COP26) vo štvrtok vyzval na rýchlejšie zavádzanie klimatických opatrení na celom svete.S odkazom, že Únia má zostať globálnym lídrom v boji proti zmene klímy, súhlasia aj slovenskí europoslanci.Michal Wiezik (SPOLU) tvrdí, že ambiciózne a záväzné opatrenia v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity je potrebné prijať na celosvetovej úrovni. "" opísal situáciu. Dodal, že Únia to musí využiť aj na svetovej úrovni a dopomôcť ku globálnemu konsenzu. Ako najbližšieho spojenca vidí Spojené štáty, pričom bude treba presvedčiť aj ostatných veľkých producentov emisií a mnohé menšie štáty.Eugen Jurzyca (SaS) je presvedčený, že ambicióznejším klimatickým cieľom by malo predchádzať vyčíslenie nákladov a dopadov. "" odkázal.Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) uviedla, že COP26 je kľúčovým momentom na zhodnotenie globálnych záväzkov v oblasti klímy a zabezpečenie dosiahnuteľnosti cieľov Parížskej dohody. "" vysvetlila. Vyslovila sa za budovanie odolnosti a ochrany ekosystémov a financovanie nielen prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ale aj za riešenie sociálnych dopadov zeleného prechodu.Martin Hojsík (PS) skonštatoval, že z pohľadu EÚ je nesmierne dôležité udržať si pozíciu svetového lídra v boji proti klimatickej zmene. Podľa neho štáty z celého sveta v Glasgowe musia výrazne zakročiť proti rastúcim emisiám metánu, ktorý má horší dopad na klímu ako CO2. "" uviedol. Spresnil, že veľká časť týchto opatrení by nič nestála, alebo by bola dokonca zisková.Miriam Lexmann (EPP) za kľúčové považuje aj vzdelávanie v environmentálnej oblasti na lokálnej úrovni. Upozornila však, že záväzky si musia osvojiť hlavne rozhodujúci svetoví hráči či znečisťovatelia. "," skonštatovala.Peter Pollák (EPP) pripomenul, že výkyvy počasia, ako ničivé tornáda či povodne, sa nevyhýbajú ani Slovensku. Je preto nevyhnutné od rétoriky prejsť ku konkrétnym opatreniam a tie naliehavo implementovať. Je to výzva, ktorá sa týka všetkých 160 krajín, a konferencia OSN COP 26 v Glasgowe bude mať v tomto ohľade zásadný význam, dodal.