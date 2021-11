Europoslanci sú znepokojení krízou na poľsko-bieloruských hraniciach

Brusel 12. novembra (TASR) - Krajiny EÚ musia byť jednotné vo svojej reakcii na neľudskú inštrumentalizáciu migrantov zo strany bieloruského režimu. Uviedli to poslanci Európskeho parlamentu (EP) v rámci tohotýždňového plenárneho zasadnutia v Bruseli.



Členovia EP počas rozpravy so šéfom zahraničnej politiky EÚ Josepom Borrellom zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad dramatickou migračnou krízou, ktorá sa v súčasnosti odohráva na poľsko-bieloruských hraniciach.



Zákonodarcovia pri tejto príležitosti opätovne odsúdili taktiku bieloruského diktátorského režimu na čele s Alexandrom Lukašenkom, ktorý cielene riadi toky migrantov k vonkajším hraniciam EÚ. To podľa ich názoru možno vnímať ako Lukašenkovu odvetu za sankcie uvalené EÚ na jeho režim, píše sa v správe EP pre médiá.



Borrell počas stredajšej rozpravy poslancov ubezpečil, že EÚ hľadá riešenie súčasnej krízy spoločne s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov. Zároveň zdôraznil, že bieloruské úrady musia poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom uväzneným v pohraničnej oblasti, vrátane umožnenia prístupu humanitárnym organizáciám do tohto regiónu a vytvorenia humanitárnych koridorov.



Josep Borrell tiež pripomenul, že ministri zahraničných vecí EÚ na svojom pondelňajšom (15.11) stretnutí v Bruseli prerokujú rozšírenie sankcií voči Minsku.



Viacerí poslanci počas rozpravy vyjadrili znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou na poľsko-bieloruských hraniciach, kde sú ľudia uviaznutí medzi pohraničnými jednotkami z oboch strán a sú vystavení nepriaznivým vplyvom chladného počasia.



Vyzvali preto poľské orgány, aby ukončili agresívne vytláčanie migrantov späť do Bieloruska a aby prijali potrebnú pomoc od agentúr EÚ; vyjadrili pritom poľutovanie nad tým, že táto podpora bola doteraz odmietnutá.



Ďalší europoslanci poukazovali na to, že je naliehavo potrebné zabezpečiť priamy prístup pracovníkov humanitárnych organizácií k migrantom.



Niektorí poslanci požadovali, aby sa finančné prostriedky EÚ použili na vybudovanie plotu na ochranu vonkajších hraníc Únie pred nelegálnymi migrantmi a hybridnými útokmi, zatiaľ čo iní túto myšlienku rozhodne odmietli.



Časť europoslancov zdôraznila potrebu ďalších sankcií EÚ voči Bielorusku a poukázala na "zákulisnú úlohu" ruskej vlády v prebiehajúcej pohraničnej kríze, pričom vyzvali na dialóg s Moskvou s cieľom nájsť riešenie celej situácie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)