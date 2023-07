Europoslanci v Bruseli iniciovali list pre šéfa MOV Thomasa Bacha

Brusel 22. júla (TASR) - Slovenský europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) Ivan Štefanec spolu so svojou českou kolegyňou Michaelou Šojdrovou iniciovali list, v ktorom spolu s ďalšími europoslancami žiadajú predsedu Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha, aby zmenil odporúčanie tohto výboru a pre športovcov s ruským a bieloruským pasom zaviedol povinnosť podpísať záväzné vyhlásenie o verejnom a jasnom odsúdení akejkoľvek agresie voči ktorémukoľvek z členských štátov OSN, informuje TASR.



Pod listom adresovaným šéfovi MOV je podpísaných dovedna 39 europoslancov z Českej republiky, Poľska, Švédska, Estónska, Dánska, Litvy, Lotyšska, Fínska, Bulharska, Španielska, Talianska, Nemecka a Rumunska. Za Slovensko ho okrem Štefanca podpísali aj europoslanci Vladimír Bilčík (EPP), Peter Pollák (EPP), Martin Hojsík (Obnovne Európu), Eugen Jurzyca (ECR) a Miriam Lexmann (EPP).



List je vyústením minulotýždňového stretnutia Štefanca s brankárskou hokejovou legendou Dominikom Haškom v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu.



"S Dominikom Haškom sme sa zhodli na tom, že ruským a bieloruským športovcom by sa mala ponúknuť účasť na olympiáde len v prípade, že odsúdia ruskú agresiu. Zároveň by sa ich rodinám ponúkla možnosť zostať v Európe alebo v USA v prípade, že by im takéto vyhlásenie spôsobilo prenasledovanie zo strany Putinovho režimu," spresnil Štefanec.



"Pre diktátorov a autoritárske režimy je bežné využívať šport ako nástroj šírenia svojho vplyvu. Pre Rusko a Putinov režim je šport predovšetkým politickým nástrojom, čo jasne dokazuje skutočnosť v podobe ruského štátom podporovaného dopingového programu. Nesmieme sa uspokojiť s používaním neutrálnych vlajok, ktoré by Putinovi nezabránili použiť športovcov ako prostriedok ruskej vojnovej propagandy," dodal.