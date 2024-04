Europoslanci v uznesení vyjadrili obavy o stav demokracie v Maďarsku

Štrasburg 25. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu (24. 4.) večer prijal uznesenie o stave hodnôt EÚ v Maďarsku, v rámci ktorého poukazuje na niekoľko obáv, najmä vzhľadom na blížiace sa júnové voľby do europarlamentu a na nadchádzajúce maďarské predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2024. Informuje o tom spravodajca TASR.



Po rozprave v pléne EP, ktorá sa konala 10. apríla, poslanci v stredu počtom 399 hlasov za (117 bolo proti a 28 sa zdržalo) prijali svoje posledné uznesenie v súčasnej zostave zákonodarného zboru EÚ o hodnotení demokracie v Maďarsku.



Uznesenie odsudzuje závažné nedostatky týkajúce sa súdneho systému v Maďarsku, tiež v oblasti boja proti korupcii a konfliktu záujmov, slobody médií, základných ľudských práv, ústavného a volebného systému, fungovania občianskej spoločnosti, ako aj ochrany finančných záujmov EÚ a dodržiavania princípov jednotného trhu EÚ.



EP s odkazom na prípady "pretrvávajúceho systémového a úmyselného porušovania" hodnôt EÚ v Maďarsku odsúdil prijatie zákona o ochrane národnej suverenity a tiež zriadenie Úradu na ochranu suverenity (SPO).



Podľa uznesenia má SPO rozsiahle právomoci a prísny systém dohľadu a sankcií, čo zásadne porušuje štandardy demokracie aj viaceré zákony EÚ. Europoslanci v tejto súvislosti vyzvali Európsku komisiu, aby požiadala Súdny dvor EÚ o predbežné opatrenia na okamžité pozastavenie platnosti tohto zákona, pretože ovplyvňuje princíp slobodných a spravodlivých volieb.



Zároveň europoslanci odsúdili rozhodnutie eurokomisie z decembra 2023 uvoľniť Maďarsku zmrazené finančné prostriedky EÚ až do výšky 10,2 miliardy eur. Európsky parlament sa už v tejto veci odvolal na Súdny dvor EÚ.



Poslanci v uznesení žiadajú, aby nedávne odhalenia bývalého maďarského ministra spravodlivosti viedli k tomu, že eurokomisia zruší vyplácanie eurofondov pre Budapešť. Podľa odkazu europoslancov je nepochopiteľné uvoľniť zablokované finančné prostriedky s odvolaním sa na zlepšenie nezávislosti súdnictva, pričom finančné zdroje, na ktoré sa vzťahujú rôzne zákony EÚ, zostávajú zablokované z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v tej istej oblasti.



V závere uznesenia europoslanci opätovne zdôraznili potrebu určiť, či sa Maďarsko dopustilo "závažného a trvalého porušovania hodnôt EÚ", a to v rámci priamejšieho postupu podľa článku 7 ods. 2 Lisabonskej zmluvy namiesto právneho postupu iba podľa článku 7 ods. 1. Vyjadrili zároveň obavy, že súčasná maďarská vláda nebude schopná dôveryhodne plniť svoje povinnosti v rámci predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roku 2024.



Predsednícku štafetu Maďarsko preberie pod od Belgicka a 1. januára 2025 ju odovzdá Poľsku.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)