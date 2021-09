Europoslanci varujú Rusko pred následkami, ak nebudú voľby spravodlivé

Brusel/Štrasburg 16. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu vyzvali na novú stratégiu EÚ na podporu demokracie v Rusku a upozornili, že neuznajú novú Štátnu dumu, ak parlamentné voľby nebudú spravodlivé.



Poslanci pri hodnotení stavu vzťahov medzi EÚ a Ruskom objasnili, že rozlišujú medzi ruským ľudom a režimom prezidenta Vladimira Putina, ktorý označili za "stagnujúcu autoritársku kleptokraciu vedenú celoživotným prezidentom a obklopenú kruhom oligarchov".



Za uznesenie, ktoré požaduje, aby Rada EÚ prijala stratégiu zahŕňajúcu stimuly a podmienky na posilnenie demokratických tendencií v Rusku, sa vyslovilo 494 poslancov, 103 bolo proti a 72 sa hlasovania zdržalo.



Parlament v schválenom dokumente vyhlasuje, že EÚ musí vytvoriť alianciu so Spojenými štátmi a ďalšími podobne zmýšľajúcimi partnermi s cieľom vyvážiť úsilie Ruska a Číny o oslabenie demokracie na celom svete a destabilizáciu európskeho politického poriadku. Takáto aliancia predpokladá aj uvaľovanie sankcií, politiku na boj proti nezákonným finančným tokom a podporu aktivistov za ľudské práva.



Poslanci sa zhodli na tom, že pokiaľ ide o agresiu Ruska a vplyv Moskvy na východné susedstvo EÚ, euroblok musí podporovať krajiny Východného partnerstva, kam patrí aj Ukrajina a Gruzínsko, a podporovať proeurópske reformy a základné slobody v tomto regióne.



V uznesení sa uvádza, že EÚ musí obmedziť svoju závislosť od ruského plynu, ropy a ďalších surovín, aspoň pokiaľ je pri moci Putin. Európska zelená dohoda a nárast dôležitosti obnoviteľných zdrojov energie majú pri dosahovaní tohto cieľa zohrávať zásadnú geopolitickú úlohu.



Europoslanci zároveň chcú, aby EÚ posilnila svoju schopnosť odhaliť a zastaviť toky špinavých peňazí z Ruska a odhaľovať zdroje a finančné aktíva, ktoré v členských štátoch EÚ ukryli autokrati a oligarchovia prepojení na Kremeľ.



V závere uznesenia európski zákonodarcovia požadujú, aby EÚ bola pripravená odmietnuť zloženie nového ruského parlamentu, ak sa tohtotýždňové parlamentné voľby uskutočnia v rozpore s demokratickými zásadami a medzinárodným právom.



Litovský poslanec Andrius Kubilius, ktorý je spravodajcom EP pre Rusko, vyhlásil, že Rusko môže byť demokratické, a preto by obrana demokracie mala byť na prvom mieste vo vzťahoch EÚ s touto krajinou. Vyslovil sa tiež za "viac odvahy" zo strany EÚ voči kremeľskému režimu, pokiaľ ide o obranu ľudských práv a oslobodenie politických väzňov.



"Ak budú parlamentné voľby v Rusku uznané za zmanipulované, EÚ by nemala uznať ruskú Dumu a mala by požiadať o pozastavenie účasti krajiny na medzinárodných parlamentných zhromaždeniach vrátane zasadania Rady Európy. Neustála represia Kremľa voči všetkým opozičným kandidátom, slobodným médiám a mimovládnym organizáciám oslabuje legitimitu a spravodlivosť týchto volieb. Ruský ľud musí mať právo voľby a ich voľba musí byť rešpektovaná, ako v akejkoľvek inej demokratickej krajine," uviedol Kubilius v správe pre médiá.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)