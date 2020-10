Europoslanci vyjadrili podporu Bulharom protestujúcim proti korupcii

Brusel 8. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali uznesenie o situácii v Bulharsku, kde prebiehajú rozsiahle protesty proti sérii korupčných škandálov spájaných s politickou elitou krajiny.



Uznesenie, za ktoré hlasovalo 358 poslancov, 277 bolo proti a 56 sa zdržalo hlasovania je vyjadrením "jednoznačnej podpory" občanom Bulharska v ich legitímnych požiadavkách a snahách o spravodlivosť, transparentnosť, zodpovednosť a demokraciu. Poslanci v ňom odsúdili policajné násilie a neprimerané zásahy, najmä použitie sily proti ženám a deťom a novinárom, ako aj "nezákonné a nadmerné kontroly" v súkromných podnikoch, ktoré podporujú protesty. V prijatom dokumente sa spomína "výrazné zhoršenie dodržiavania zásad právneho štátu, demokracie a základných práv vrátane nezávislosti súdnictva, deľby moci, boja proti korupcii a slobody médií".



Rezolúcia sa zameriava aj na pretrvávajúce systémové problémy v súdnictve, najmä na absenciu právneho rámca, ktorý by umožňoval prijímanie zodpovednosti pre členov Najvyššej súdnej rady a generálnej prokuratúry.



Európski zákonodarcovia tiež zdôraznili, že je potrebné, aby bulharská vláda zabezpečila prísnejšiu kontrolu vynakladania finančných prostriedkov EÚ a vyzvali ju, aby sa zaoberala obavami, že sa peniaze z rozpočtu EÚ používajú na obohatenie ľudí blízkych predstaviteľom vládnucej strany premiéra Bojka Borisova. To podľa nich platí aj v oblasti médií. Poukázali na zhoršenie slobody médií, nedostatočnú transparentnosť a rozmanitosť vo vlastníctve médií a nastavenie finančných tokov z EÚ do médií a podnikov priaznivo naklonených vláde.



Medzi ďalšie obavy europoslancov v súvislosti so súčasnou situáciou v Bulharsku patria možné zmeny volebného zákona pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, príliš unáhlene prijímaná legislatíva, ústavná reforma a vyšetrovanie korupcie na vysokej úrovni, ktoré zostáva bez konkrétnych výsledkov. Do širšej série obáv v oblasti základných ľudských poslanci zaradili aj nenávistné prejavy, rodovú a sexuálnu diskrimináciu, práva Rómov a žiadateľov o azyl.