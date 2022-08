Europoslanci: Vypúšťanie britskej odpadovej vody do mora ohrozuje Úniu

Brusel 26. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že čoskoro odpovie na sťažnosti europoslancov týkajúce sa britských odpadových vôd, ktoré sú údajne vypúšťané do spoločných vôd Británie a Európskej únie. TASR správu prevzala z agentúry AP a AFP.



Eurokomisár pre životné prostredie a rybolov Virginijus Sinkevičius dostal v súvislosti s vypúšťaním britských odpadových vôd do mora list od troch poslancov Európskeho parlamentu (EP), na ktorý podľa vyjadrenia svojho hovorcu odpovie "vo vhodnom čase".



List napísali šéf výboru EP pre rybolov Pierre Karleskind a europoslankyne Nathalie Loiseauová a Stephanie Yon-Courtinová. Žiadajú v ňom, aby EK využila "všetky svoje politické a právne prostriedky" na to, aby Británia s vypúšťaním splaškov prestala. Tvrdia totiž, že Británia vypúšťa neprečistenú odpadovú vodu do riek a pobrežných vôd Lamanšského prielivu a Severného mora, čo ohrozuje morské ekosystémy a zdravie zamestnancov rybárskeho priemyslu.



Všetci traja europoslanci, ktorí list napísali, pochádzajú z Francúzska, ktoré by bolo potenciálnym znečistením mora odpadovými vodami zasiahnuté najviac. Problém sa však podľa AFP môže týkať aj Belgicka, Írska, Holandska a Dánska.



"Nemôžeme tolerovať fakt, že životné prostredie, zárobková činnosť našich rybárov a zdravie našich občanov sú v ohrození len pre opakované odmietanie Británie dať svoju odpadovú vodu do poriadku," uviedla Yon-Courtinová.



Europoslanci argumentujú tým, že vypúšťaním odpadových vôd do mora Británia porušila svoje pobrexitové záväzky voči EÚ, ako aj dohovory OSN.



Britské vodárenské spoločnosti tvrdia, že v dôsledku nadmernej zrážkovej činnosti museli vypúšťať neprečistenú odpadovú vodu cez dažďové prepadové potrubia. To spôsobilo, že britské úrady z hygienických dôvodov uzavreli desiatky tamojších pláží.