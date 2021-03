Europoslanci vyzvali na drastické zníženie morského odpadu

Brusel 26. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtkovom uznesení vyslovili za dôraznejšiu podporu recyklácie v rybnom hospodárstve a za drastické zníženie množstva plastov, ktoré ohrozujú čistotu morí a oceánov a morskú faunu.



V správe, za ktorú hlasovalo 646 poslancov, traja boli proti a 39 sa zdržali hlasovania, sa zdôrazňuje, že morský odpad, najmä mikroskopický a nanoplastový, predstavuje vážnu hrozbu pre množstvo druhov morských živočíchov, ale aj rybárov a spotrebiteľov.



EP v správe pre médiá zdôraznil, že priemerný spotrebiteľ stredomorských mäkkýšov každý rok strávi okolo 11.000 úlomkov plastu. Z dôvodu znečistenia mora odvetvie rybolovu stráca podľa odhadov od jedného do piatich percent svojich príjmov, pričom odpad z rybolovu a akvakultúry predstavuje 27 percent morského odpadu.



Poslanci europarlamentu preto vyzvali EÚ, aby urýchlila rozvoj obehového hospodárstva v tomto sektore postupným rušením expandovaných polystyrénových obalov a zlepšením spôsobov zberu a recyklácie morského odpadu. Kľúčový je tiež výskum udržateľných materiálov a nových dizajnov rybárskeho výstroja.



V EÚ sa v súčasnosti recykluje iba 1,5 percenta rybárskeho výstroja a časť výstroja, ktorá sa na mori stratí alebo vyhodí, zostáva aktívna niekoľko mesiacov až rokov. Zahodené a stratené rybárske siete majú negatívny vplyv na všetky morské živočíchy vrátane zásob rýb. Aj preto poslanci v snahe riešiť tento problém vyzvali Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby prijali dobrovoľné usmernenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pre označovanie rybárskeho výstroja.



Parlament zároveň vyzval na prijatie akčného plánu EÚ na podstatné zníženie používania plastov a riešenie znečistenia riek, vodných tokov a pobreží, lebo až 80 percent morského odpadu pochádza z pevniny.



Správa EP na základe informácií od Svetového fondu na ochranu prírody upozornila, že len jedno percento plastov v oceáne pláva na hladine a môže byť zachytené, zatiaľ čo väčšina tohto druhu odpadu končí v hlbokom mori. Denne sa 730 ton odpadu vyhodí priamo do Stredozemného mora a každý rok sa do tohto mora dostane okolo 11.200 ton plastov už uložených v životnom prostredí.