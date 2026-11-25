< sekcia Zahraničie
Europoslanci vyzvali EÚ na ochranu medzinárodných súdov pred nátlakom
Reagovali tak najmä na nedávne kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Štrasburg 25. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu vyzvali inštitúcie a členské štáty Európskej únie na ochranu medzinárodného justičného systému pred zahraničným nátlakom, sankciami a pokusmi o oslabenie jeho nezávislosti. Reagovali tak najmä na nedávne kroky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje TASR.
Správu prijali europoslanci 438 hlasmi za, 168 bolo proti a 38 sa zdržalo hlasovania. EP žiada koordinovanú reakciu Únie na opatrenia namierené proti Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), jeho predstaviteľom, obhajcom ľudských práv a ďalším medzinárodným justičným inštitúciám.
Od minulého roka vláda USA uvalila sankcie na predstaviteľov ICC, zmrazila ich aktíva a zakázala poskytovanie materiálnej či finančnej podpory. Ďalšie opatrenia sa podľa EP týkajú aj držiteľov mandátov OSN a partnerských mimovládnych organizácií.
Europarlament zdôraznil potrebu spolupráce s partnerskými štátmi prostredníctvom obchodných dohôd a politického dialógu. Žiada tiež uľahčenie udeľovania víz svedkom a obhajcom ľudských práv, ktorí sa usilujú o vyvodzovanie zodpovednosti pred medzinárodnými súdmi.
Medzinárodnú spravodlivosť označili poslanci za dôležitú súčasť ochrany právneho štátu, zabezpečovania zodpovednosti a ochrany obetí. EP v závere požiadal Európsku komisiu a vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Kaju Kallasovú, aby pripravili stratégiu a akčný plán na ochranu medzinárodnej justície.
Správu prijali europoslanci 438 hlasmi za, 168 bolo proti a 38 sa zdržalo hlasovania. EP žiada koordinovanú reakciu Únie na opatrenia namierené proti Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), jeho predstaviteľom, obhajcom ľudských práv a ďalším medzinárodným justičným inštitúciám.
Od minulého roka vláda USA uvalila sankcie na predstaviteľov ICC, zmrazila ich aktíva a zakázala poskytovanie materiálnej či finančnej podpory. Ďalšie opatrenia sa podľa EP týkajú aj držiteľov mandátov OSN a partnerských mimovládnych organizácií.
Europarlament zdôraznil potrebu spolupráce s partnerskými štátmi prostredníctvom obchodných dohôd a politického dialógu. Žiada tiež uľahčenie udeľovania víz svedkom a obhajcom ľudských práv, ktorí sa usilujú o vyvodzovanie zodpovednosti pred medzinárodnými súdmi.
Medzinárodnú spravodlivosť označili poslanci za dôležitú súčasť ochrany právneho štátu, zabezpečovania zodpovednosti a ochrany obetí. EP v závere požiadal Európsku komisiu a vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Kaju Kallasovú, aby pripravili stratégiu a akčný plán na ochranu medzinárodnej justície.