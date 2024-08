Europoslanci vyzvali eurokomisiu prešetriť maďarské víza pre Rusov

Brusel 5. augusta (TASR) - List skupiny 67 poslancov Európskeho parlamentu (EP), v ktorom zákonodarcovia žiadajú predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, aby eurokomisia urýchlene prešetrila kroky Maďarska uvoľňujúce vízové obmedzenia pre ruských a bieloruských občanov, podpísalo aj šesť slovenských europoslancov z frakcie Obnovme Európu (RE). Informuje o tom spravodajca TASR.



List z piatka 2. augusta podpísalo doteraz 67 zákonodarcov z viacerých členských krajín a politických frakcií. Tí v ňom žiadajú exekutívu EÚ, aby prešetrila nedávne opatrenia maďarskej vlády o zmiernení vízových obmedzení okrem iného aj pre ruských a bieloruských občanov.



Signatári listu upozornili, že maďarský premiér Viktor Orbán stále "viac a viac" skúša trpezlivosť EÚ. Najprv zablokoval sankcie proti Rusku, blokuje pomoc Ukrajine, na úvod maďarského predsedníctva v Rade EÚ vycestoval bez predošlých konzultácií a bez akéhokoľvek mandátu a najmä bez výsledkov do Ruska vyjednať s Putinom "mier".



"Maďarská vláda predĺžila svoj imigračný program národnej karty a umožnila hosťujúcim pracovníkom z Bieloruska a Ruska vstúpiť na svoje územie. Pracovníci s maďarskými vízami budú mať možnosť voľne sa pohybovať po celom schengenskom priestore. Bez bezpečnostnej previerky, a existuje riziko, že títo neeurópski štátni príslušníci by mohli posilniť ruské špionážne siete v rámci EÚ," uvádza sa v liste, kde sa zároveň píše, že je úlohou euroinštitúcií chrániť európskych občanov pred týmito hrozbami a neotvárať úplne hranice krajinám, "ktoré nás považujú za nepriateľov".



Takmer 70 europoslancov Von der Leyenovej pripomenulo, že Európska komisia by mala prijať naliehavé opatrenia na prešetrenie tohto maďarského rozhodnutia, najmä či nejde o legislatívnu medzeru a potenciálne ohrozenie fungovania schengenského priestoru.



"Ak maďarská vláda odmietne zmeniť svoju politiku, eurokomisia a všetci predstavitelia EÚ by mali spochybniť prítomnosť Maďarska v schengenskom priestore zavedením nových opatrení na ochranu európskych občanov, vrátane nových kontrol na maďarských hraniciach, ak to bude potrebné," uvádza sa v liste, ktorý zdôrazňuje, že "bezpečnosť občanov EÚ musí byť prvoradým záujmom všetkých európskych inštitúcií".



Znamená to, že EÚ by v rámci opatrení na ochranu schengenského priestoru mohla zaviesť nové hraničné kontroly a odmietnuť uznávať víza, ktoré Maďarsko vydalo občanom Ruska a Bieloruska.



List z 15 slovenských europoslancov podpísali všetci šiesti členovia frakcie RE z Progresívneho Slovenska: Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík, Ľubica Karvašová, Ľudovít Ódor, Michal Wiezik, Lucia Yar.