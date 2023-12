Europoslanci vyzvali lídrov EÚ,aby rozhodli o prístupových rokovaniach

Brusel/Štrasburg 13. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v stredu lídrov členských krajín EÚ, aby na summite v Bruseli 14. a 15. decembra rozhodli o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom a za predpokladu, že sa prijmú určité reformné kroky, aj prístupové rozhovory s Bosnou a Hercegovinou, pričom Gruzínsko by malo získať štatút kandidátskej krajiny. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europoslanci to požadujú prostredníctvom unesenia, ktoré bolo prijaté 468 hlasmi, pričom 99 poslancov bolo proti a 58 sa zdržalo hlasovania.



Zákonodarcovia privítali nový plán rastu pre západný Balkán a vyzvali lídrov EÚ, aby bezodkladne prijali rámec rokovaní, aby sa čo najrýchlejšie začali prístupové rokovania keď budú splnené príslušné požiadavky týkajúce sa každej z kandidátskych krajín.



Europarlament víta záujem a politickú vôľu toľkých krajín vstúpiť do EÚ, pričom poslanci ocenili vážne úsilie vynaložené na splnenie požiadaviek na členstvo. V tejto súvislosti privítali ochotu arménskej vlády priblížiť sa k EÚ. Arménsko ako člen Východného partnerstva bolo v posledných rokoch mimo integračného úsilia, ktoré prejavovali Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko.



Podľa poslancov by EÚ mala stanoviť jasné termíny pre kandidátske krajiny na ukončenie prístupových rokovaní ešte do konca tohto desaťročia. Zároveň zdôraznili, že by nemalo existovať "rýchle členstvo" a trvajú na tom, že musia byť splnené kodanské kritériá, aby všetky kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny preukázali dôsledný a trvalý záväzok voči demokracii, právnemu štátu, ľudským právam, rešpektovaniu a ochrane menšín a ekonomickým reformám.



Uznesenie EP upozorňuje, že vzhľadom na ruskú agresiu proti Ukrajine sa rozšírenie Únie stalo ešte dôležitejším zo strategického hľadiska a je jedným z najsilnejších geopolitických nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii a treba ho vnímať ako strategickú investíciu do mieru a bezpečnosti.



Poslanci požadujú, aby aj budúca Európska komisia, ktoré začne úradovať koncom roka 2024, vymenovala eurokomisára pre rozšírenie.



S odkazom na rokovania, ktoré predchádzali decembrovém summitu EÚ, europoslanci dôrazne odsúdili vyhlásenia maďarského premiéra Viktora Orbána o blokovaní prístupových rokovaní s Ukrajinou a o zmene politiky tejto krajiny voči Kosovu. Orbánove vyhlásenia bránia procesu rozširovania EÚ, upozornili poslanci EP.



Uznesenie EP zároveň zdôraznilo potrebu vnútorných reforiem EÚ súbežne s procesom rozširovania, aby sa posilnila schopnosť Únie efektívne integrovať nových členov. To sa podľa členov EP týka zavedenia hlasovania kvalifikovanou väčšinou aj na rozhodnutia v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a v relevantných oblastiach prístupového procesu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)