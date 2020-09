Europoslanci vyzvali na na nezávislé vyšetrovanie otravy Navaľného

Brusel 1. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) David McAllister a Andrius Kubilius v utorok vyzvali na nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie prípadu týkajúceho sa otravy predstaviteľa ruskej opozície Alexeja Navaľného.



Nemecký europoslanec McAllister je predsedom Výboru EP pre zahraničné veci a litovský europoslanec Andrius Kubilius je predsedom parlamentnej delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Euronest, ktoré spája parlamenty krajín EÚ a krajín Východného partnerstva.



Obaja poslanci vyjadrili znepokojenie nad prípadom Alexeja Navaľného, zakladateľa ruskej nadácie Fond boja proti korupcii, ktorý je od 20. augusta v umelom spánku po tom, ako bol zrejme otrávený. To podľa oboch poslancov naznačili predbežné testy vykonané v nemocnici Charité v Berlíne.



"Chceli by sme vyzvať na nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie tohto prípadu s cieľom postaviť pred súd všetkých podnecovateľov a páchateľov," uviedli McAllister a Kubilius.



Upozornili zároveň, že Navaľného prípad nie je prvým z násilných činov proti predstaviteľom ruskej politickej opozície v posledných rokoch a že prichádza uprostred rozsiahlych zákrokov úradnej moci proti novinárom a kritikom vládnych pomerov v Rusku. A skonštatovali, že zrejme to nebol ani posledný prípad, keď upozornili, že popredný ruský bloger a predstaviteľ opozície Jegor Žukov bol 30. augusta zbitý blízko svojho domova v Moskve.



Podľa oboch poslancov však otrávenie Navaľného má "znepokojujúcu podobnosť" s otravami Sergeja Skripaľa, jeho dcéry Julie a Alexandra Litvinenka v Spojenom kráľovstve, rusko-kanadského aktivistu Piotra Verzilova v Rusku či zavraždením novinárky Anny Politkovskej, ktoré ruské orgány dostatočne neobjasnili.



"Je najvyšší čas, aby ruské orgány konali zodpovedne a podnikli všetko čo je v ich silách, aby zabezpečili, že podnecovatelia a páchatelia všetkých týchto trestných činov sa budú za svoje konanie zodpovedať, pretože len to by bol jasný a jednoznačný znak toho, že ruský súdny systém funguje a je ochotný stíhať a ukončiť politické násilie," odkázali McAllister a Kubilius.