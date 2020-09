Europoslanci žiadajú o zavedenie sankcií voči útočníkom na Navaľného

Brusel 4. septembra (TASR) - Viac ako 100 poslancov Európskeho parlamentu (EP) vyzvalo v piatok na zavedenie sankcií voči páchateľom útoku na ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, píše agentúra DPA.



V otvorenom liste, ktorý zverejnil šéf európskej diplomacie Josep Borrell, poslanci viacerých europarlamentných skupín vyzývajú Rusko na "úplné a transparentné" vyšetrenie údajnej Navaľného otravy.



"Zostávame skeptickí, či sú ruské úrady (na to) vhodné a majú záujem vyšetriť skutočné pozadie tohto zločinu," píšu podpísaní v liste, pričom odkázali na ďalšie vraždy politických oponentov ruskej vlády - Sergeja Skripaľa a Annu Politkovskú.



Dlhoročný kritik Kremľa Navaľnyj je momentálne v kóme a hospitalizovaný v berlínskej nemocnici Charité. Do hlavného mesta Nemecka ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. Tam ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu z mesta Tomsk do Moskvy prišlo nevoľno.



Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v stredu v Berlíne informoval, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz", že Navaľnyj bol otrávený látkou zo skupiny novičok.



Borrell vo štvrtok naznačil, že Európska únia môže v dôsledku Navaľného prípadu voči Rusku zaviesť sankcie. Použitie chemických zbraní nazval "absolútne neakceptovateľným".



"Európska únia vyzýva na spoločnú medzinárodnú odpoveď a vyhradzuje si právo na podniknutie príslušných krokov vrátane reštriktívnych opatrení," uviedol.



V piatok sa vo veci stretne Severoatlantická rada (NAC).