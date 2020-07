Europoslanci z výboru LIBE žiadajú reciprocitu a víza pre občanov USA

Brusel 15. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v utorok Európsku komisiu, aby podnikla potrebné právne kroky a v rámci reciprocity zaviedla dočasnú vízovú povinnosť pre občanov Spojených štátov cestujúcich do EÚ.



V návrhu uznesenia poslancov z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) sa uvádza, že občania štyroch členských krajín EÚ - Bulharska, Cypru, Chorvátska a Rumunska - ešte stále potrebujú víza pri vycestovaní do USA.



Za návrh uznesenia sa vyslovilo 37 poslancov, 21 hlasovalo proti a šiesti sa hlasovania zdržali. Uznesenie vyzýva eurokomisiu, aby na dobu 12 mesiacov pozastavila bezvízový styk pre amerických občanov. Poslanci v správe pre médiá spresnili, že tak je to ustanovené aj v takzvanom mechanizme reciprocity.



Okrem občanov Bulharska, Cypru, Chorvátska a Rumunska sú ostatní obyvatelia Únie oslobodení od víz pre krátkodobé pobyty v USA do 90 dní. Američania však nepotrebujú víza ani do jednej z členských krajín EÚ.



Ak tretia krajina nezruší vízovú povinnosť pre občanov EÚ do 24 mesiacov od úradného oznámenia situácie nereciprocity, Európska komisia podľa únijného práva musí prijať opatrenie, ktorým po dobu 12 mesiacov pozastaví bezvízový styk pre občanov tejto krajiny.



Situácia nereciprocity, ktorá sa týka štyroch členov Únie, bola Washingtonu oficiálne oznámená v apríli 2014. V tom čase bolo na zozname aj Poľsko, medzitým však administratíva USA vízovú povinnosť pre Poliakov zrušila (od januára 2019). Lehota, do ktorej musí EK konať, uplynula v apríli 2016.



Europoslanci o rok neskôr, v marci 2017, v uznesení prijatom na plenárnom zasadnutí EP vyzvali eurokomisiu, aby konala v súlade s právom EÚ. V utorok to členovia výboru LIBE zopakovali a zdôraznili, že ide nielen o otázku solidarity medzi členskými štátmi EÚ, ale aj o inštitucionálnu otázku, lebo EP a Rada EÚ sa nemôžu primerane zapojiť do vykonávania mechanizmu vízovej reciprocity.



O nelegislatívnom uznesení, o ktorom hlasoval výbor LIBE, sa bude hlasovať na jednom z nadchádzajúcich plenárnych zasadnutí europarlamentu v Štrasburgu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)