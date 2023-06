Europoslanci z výboru pre práva žien: Sex bez súhlasu je znásilnenie

Brusel 28. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre občianske slobody a práva žien v stredu schválili zmeny v navrhovanej smernici EÚ o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Europoslanci požadujú jednotnú definíciu znásilnenia, prísnejšie pravidlá týkajúce sa kybernetického násilia a zlepšenie podpory pre obete sexuálneho násilia, informuje spravodajca TASR.



Na základe návrhu Európskej komisie na trestnoprávnu definíciu znásilnenia založenú na absencii súhlasu sa europoslanci snažia pridať hrozby a zastrašovanie do zoznamu faktorov, ktoré bránia slobodnému rozhodovaniu žien pri pohlavnom styku. Členovia výboru sú presvedčení, že každý takýto súhlas sa musí posúdiť vzhľadom na konkrétne okolnosti.



Navrhujú tiež doplňujúce trestnoprávne pravidlá týkajúce sa sexuálneho napadnutia (akéhokoľvek nedobrovoľného sexuálneho činu, ktorý nemožno definovať ako znásilnenie) a požadujú celoúnijnú legislatívu o mrzačení pohlavných orgánov, nútenej sterilizácii, nútených manželstvách a sexuálnom obťažovaní v práci. Podľa europoslancov by sa mal rozšíriť aj zoznam priťažujúcich okolností pre sexuálnych páchateľov.



Návrh sa zaoberá aj online formami násilia a obťažovania. Poslanci v tejto oblasti požadujú rozšírenú definíciu "intímneho materiálu", ktorý sa nesmie zdieľať bez súhlasu dotknutej osoby, tak, aby zahŕňal aj obrázky alebo videá zachytávajúce nahotu, ktoré nemajú sexuálnu povahu. Poslanie nevyžiadaného materiálu zobrazujúceho genitálie by malo byť klasifikované ako kybernetické obťažovanie, dodávajú europoslanci.



Členské štáty EÚ musia zároveň obetiam takéhoto násilia zaručiť bezplatnú právnu pomoc v jazyku, ktorému rozumejú, čo najrýchlejšie zhromaždiť dôkazy a poskytnúť im špecializovanú podporu.



Za príslušnú správu zahlasovalo 71 členov výboru, piati boli proti a siedmi sa zdržali hlasovania.



Rozhovory s Radou EÚ (členské štáty) o konečnej podobe navrhovanej smernice sa začnú po schválení návrhu rokovacieho mandátu počas júlového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu. Členské štáty sa na svojom stanovisku dohodli 9. júna.