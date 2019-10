Europoslanci zablokovali bezzubý návrh na ochranu včiel v Európe

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu vetovali návrh opatrení Európskej komisie na ochranu včiel a exekutíve EÚ odkázali, aby "bezzubý" text, ktorému uškodili pripomienky členských štátov, prepracovala.



Návrh opatrení z dielne Európskej komisie mal zapracovaním usmernení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) z roku 2013 do legislatívy EÚ obmedziť využívanie pesticídov, ktoré sú pre včely škodlivé. Usmernenia EFSA popisujú, ako je potrebné testovať pesticídy, aby bolo možné adekvátne posúdiť ich akútne a chronické účinky na včely. Pesticídy by mali ostať na trhu len v prípade, že testom prejdú.



Väčšina členských štátov EÚ sa však voči tomuto návrhu ohradila a prinútila eurokomisiu, aby v ňom ponechala iba ustanovenia, ktoré chránia včely pred akútnymi účinkami pesticídov. Podľa europoslancov je neprijateľné, aby členské štáty odmietali plnú implementáciu usmernení EFSA.



Výsledný návrh EK tak obsahuje iba zmeny týkajúce sa akútnej toxicity pre včely medonosné. Vôbec sa nezmieňuje o chronickej toxicite pre včely medonosné, ani o toxicite pre čmeliaky a samotárske včely, uvádza sa v parlamentnom uznesení, ktoré podporilo 533 poslancov, 67 bolo proti a 100 sa zdržalo hlasovania.



Podľa stanoviska EP predložená úprava navyše nezodpovedá najnovšiemu vývoju vedeckých poznatkov a nezvýši súčasnú úroveň ochrany včiel.



Poslanci preto vyzvali Európsku komisiu, aby neustupovala Rade EÚ a plne využila svoje kompetencie. Už aj preto, že 16 členských štátov, ktoré sa bránia prijatiu prísnejších pravidiel ochrany včiel, nepredstavuje kvalifikovanú väčšinu potrebnú na zablokovanie pôvodného návrhu.



Parlament zároveň požiadal EK, aby predložila nový návrh založený na najnovších vedeckých a technických poznatkoch.



"Odmietnutím príliš nízkych kritérií, ktoré hodnotia nebezpečnosť pesticídov pre včely, sme položili jednoduchú otázku: myslíme to s ochranou životného prostredia vážne? Myslíme to vážne s ochranou živých organizmov? Myslíme to vážne s ekologickým dohovorom?" opýtal sa predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Pascal Canfin.



Podľa francúzskeho europoslanca je výsledok jasný. Vďaka mobilizácii veľká väčšina Európskeho parlamentu odmietla oslabené predpisy v oblasti ochrany včiel a vyzvala eurokomisiu na prepracovanie ich znenia a predložila takú legislatívu, ktorá eliminuje najnebezpečnejšie pesticídy pre opeľovače.



