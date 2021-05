Europoslanci žiadajú Azerbajdžan, aby prepustil arménskych zajatcov

Brusel 4. mája (TASR) - Viac ako 120 poslancov Európskeho parlamentu vyzvalo EÚ, aby zvýšila tlak na Azerbajdžan v záujme prepustenia arménskych vojnových zajatcov zadržaných vlani v bojoch o Náhorný Karabach. Informovala o tom agentúra AFP.



Europoslanci svojím listom žiadajú najvyšších predstaviteľov Európskej komisie, Európskej rady a diplomatickej služby EÚ - Ursulu von der Leyenovú, Charlesa Michela a Josepa Borrella -, aby využili svoj vplyv a všetky dostupné nástroje a žiadali, aby Azerbajdžan rešpektoval medzinárodné právo.



V šesť týždňov trvajúcej vojne v Náhornom Karabachu utrpelo Arménsko od Azerbajdžanu krutú porážku, keď Azerbajdžan získal späť územia, o ktoré prišiel pred 30 rokmi. Konflikt si na oboch stranách vyžiadal 6000 obetí.



Podľa mierovej dohody, ktorá bola sprostredkovaná Ruskom a uzavretá 9. novembra, sa obe strany dohodli na vrátení všetkých vojnových zajatcov a telesných pozostatkov padlých.



Arménsko vyhlásilo, že vrátilo všetkých zajatcov, ale obviňuje Azerbajdžan, že naďalej zadržiava neznámy počet arménskych vojakov a chce ich využiť ako "eso" na ďalších vyjednávaniach.



Europoslanci vo svojom vyhlásení píšu, že je ťažké presne určiť počet zostávajúcich väzňov a zajatcov, a to pre vysoký počet nezvestných osôb a nedostatočnej spolupráci zo strany Azerbajdžanu.



Uvádzajú však, že ich výzva na prepustenie "zahŕňa 72 ľudí, ktorých zajatie Azerbajdžan pripúšťa, ďalších 112 ľudí, o ktorých Azerbajdžan neposkytuje žiadne informácie, a 61 ľudí, ktorých zajatie Azerbajdžan kategoricky popiera, pričom v ich prípadoch existujú konkrétne dôkazy o opaku".



Azerbajdžan trvá na tom, že vrátil Arménsku všetkých vojnových zajatcov. Pripúšťa však, že zadržiava niekoľkých, ktorí boli zajatí v potýčkach po podpísaní mierovej dohody.



Baku trvá na tom, že na túto skupinu zajatcov sa nevzťahuje dohoda sprostredkovaná Ruskom: označuje ich za "teroristických sabotérov", ktorí by sa mali dostať pred súd.



EÚ vo svojom vyhlásení z minulého týždňa uviedla, že všetci vojnoví zajatci a zadržané osoby by mali byť vrátené "bez ohľadu na okolnosti svojho zadržania".