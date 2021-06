Europoslanci žiadajú dočasné uvoľnenie patentov proticovidových vakcín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 10. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) s cieľom urýchliť globálne vakcinačné úsilie vyzval vo štvrtok na dočasné pozastavenie uplatňovania práv duševného vlastníctva na vakcíny proti novému koronavírusu.Za príslušné nelegislatívne uznesenie hlasovalo 355 poslancov, 263 bolo proti a 71 sa zdržalo. Uznesenie navrhuje začať rokovania o dočasnej výnimke z Dohody TRIPS WTO v oblasti patentovej ochrany. Cieľom tohto kroku je zlepšiť globálny prístup k cenovo dostupným zdravotníckym výrobkom využívaným v boji proti ochoreniu COVID-19 a odstrániť prekážky výroby a nedostatky v dodávkach na celom svete.Dobrovoľné licenčné dohody, prostredníctvom ktorých sa výrobcovia vakcín rozhodnú, komu a za akých podmienok udelia patentovú licenciu umožňujúcu výrobu očkovacích látok, ale aj transfer technológií a know-how do krajín s tradíciou výroby vakcín, podľa poslancov umožnia zvýšiť a urýchliť celosvetovú produkciu očkovacích látok z dlhodobého hľadiska.Parlament vyzval Európsku komisiu, aby v záujme vyrovnania sa s problémami v dodávateľských reťazcoch urýchlene odstránila vývozné prekážky a nahradila vlastný mechanizmus udeľovania vývozných povolení požiadavkami na transparentnosť vývozu vakcín. Spojené štáty americké a Veľká Británia by podľa europoslancov mali okamžite zrušiť zákaz vývozu vakcín a surovín potrebných na ich výrobu." uvádza sa v prijatom uznesení.Prevažná väčšina z 1,6 miliardy doteraz použitých dávok vakcín bola podaná vo vyspelých krajinách a štátoch, kde sa vakcíny vyrábajú, pričom len 0,3 percenta dávok bolo aplikovaných v 29 najchudobnejších krajinách sveta. Poslanci chcú preto podporiť výrobné kapacity na africkom kontinente a zvýšiť príspevky do celosvetového mechanizmu na distribúciu vakcín COVAX.EP požaduje aj úplné zverejnenie budúcich predbežných dohôd o nákupe vakcín, najmä tých, ktoré sa budú týkať vakcín ďalšej generácie. Súčasťou týchto dohôd by mali byť aj požiadavky transparentnosti pre dodávateľov.