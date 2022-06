Europoslanci žiadajú EÚ,aby neschválila poľský plán obnovy a odolnosti

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyjadrili obavy, že čiastkové ciele Európskej komisie súvisiace so schválením plánu obnovy a odolnosti Poľska vo výške 35,4 miliardy eur nie sú dostatočné. V prijatom uznesení zdôraznili, že predpokladom financovania poľského plánu cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) je úplný súlad tejto krajiny s hodnotami EÚ, informuje spravodajca TASR.



Uznesenie, za ktoré sa vyslovilo 411 poslancov, 129 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania, vyjadruje v mene EP vážne znepokojenie nad tým, že eurokomisia schválila národný plán obnovy Poľska. V rámci tohto plánu by Poľsko malo v podobe grantov a pôžičiek získať vyše 35,4 miliardy eur. Tie budú vyplácané cez Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je hnacou silou ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).



Poslanci upozornili na existujúce a pokračujúce porušovanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) vrátane porušovania zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva. Vyjadrili poľutovanie nad tým, že z dôvodu konania poľskej vlády sa financovanie národného plánu obnovy ešte nedostalo k obyvateľom Poľska.



Poslanci zároveň zdôraznili, že rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj prednosť práva EÚ pred národnou legislatívou nemožno považovať za predmet vyjednávania. Upozornili, že súlad s hodnotami EÚ je predpokladom prístupu k zdrojom z RRF, pričom sa uplatňuje podmienka dodržiavania princípov právneho štátu.



V tejto súvislosti europarlament dôrazne vyzval Radu EÚ (ministrov členských krajín), aby plán obnovy Poľska schválila až po úplnom splnení ustanovení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti o konflikte záujmov a podvodoch a všetkých odporúčaní v oblasti právneho štátu. Poľsko musí ešte pred spustením financovania vykonať všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. Poslanci spresnili, že pred predložením prvej žiadosti o platbu musia byť implementované kľúčové kroky súvisiace s ochranou finančných záujmov EÚ.



Komisia svoj súhlas so schválením poľského plánu obnovy zdôvodňuje sériou záruk a "míľnikov" zo strany poľskej vlády v oblasti justičnej reformy. Zatvorenie nezákonného disciplinárneho senátu na Najvyššom súde a prenesenie jeho funkcií na inú komoru Najvyššieho súdu je jednou z kľúčových podmienok eurokomisie. Podľa EP bude potrebné zaviesť spoľahlivý systém na overenie tohto procesu a skúšobnú lehotu, v rámci ktorej sa overí, či boli podmienky Bruselu naplnené.



Poslanci EP však vyjadrili poľutovanie nad tým, že otázky súvisiace s nelegitímnou Národnou súdnou radou sa neriešia plnením požadovaných míľnikov. Pripomenuli, že to, či krajina dodržiava alebo nedodržiava zásady právneho štátu a či správne hospodári s finančnými prostriedkami EÚ sa má hodnotiť nepretržite a na základe tohto monitorovania a posudzovania musí eurokomisia prestať vyplácať finančné prostriedky kedykoľvek v rámci cyklu platieb pre národný plán obnovy, prípadne požiadať o ich vrátenie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)