Europoslanci žiadajú Londýn o navrátenie sôch z Parthenónu do Atén

Brusel 14. novembra (TASR) - Skupina 30 poslancov Európskeho parlamentu (EP) v piatok v Bruseli vyzvala britskú vládu na navrátenie 17 mramorových sôch pochádzajúcich z Parthenónu v Aténach a nachádzajúcich sa v Britskom múzeu v Londýne, naspäť na aténsku Akropolu. K žiadosti sa pripojili aj dvaja slovenskí europoslanci - Robert Hajšel (Smer-SD) a Michal Šimečka (Progresívne Slovensko).



Poslanec Hajšel pre TASR spresnil, že výzva europoslancov z 12 rôznych členských krajín EÚ zastupujúcich štyri hlavné politické frakcie v EP - ľudovcov, socialistov, liberálov a konzervatívcov-reformistov - bola adresovaná priamo britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi.



Signatári listu do Londýna odkázali, že dobré vzťahy "nie sú len právne dokumenty", a teraz nastala vhodná príležitosť, aby britská vláda vyslala svetu signál, že Spojené kráľovstvo rešpektuje históriu a prispeje k obnoveniu dôvery budúcich vzájomných vzťahov po brexite. "V tomto duchu Vás s úctou žiadame, aby ste začali formálne úsilie o navrátenie sôch Parthenónu, ktoré sa nachádzajú v Britskom múzeu, do múzea Akropolis v Aténach," uvádza sa v liste.



"Briti hovoria, že sochy neukradli a že múzeum ich nadobudlo legálnym spôsobom. Nie je to úplne tak a na znak dobrej vôle britskej vlády o vybudovanie dôveryhodných vzťahov s EÚ, by tieto artefakty bolo treba vrátiť tam, kde boli vytvorené, a kde ich ľudia mohli obdivovať 2300 z posledných 2500 rokov," uviedol Hajšel.



Podľa jeho slov pravdou je iba to, že Britské múzeum v Londýne sochy zobrazujúce bohov a rôzne mýtické kreatúry zakúpilo od lorda Elgina, bývalého britského veľvyslanca v Osmanskej ríši. Ten ich ale dostal nie od gréckeho ľudu a ani od gréckeho štátu, ale od Turkov, ktorí boli v tom čase aj v Aténach okupačnom veľmocou. Bolo to na začiatku 19. storočia, iba niekoľko rokov pred vytvorením moderného helénskeho štátu.



"Nie som úplne presvedčený, že britská vláda svoje doterajšie odmietavé stanovisko po našom liste ihneď zmení. Nezmenila ho totiž ani vtedy, keď návrat sôch v rámci rokovaní o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Londýnom žiadala európska strana. Ale za pokus to stojí," odkázal Hajšel. A dodal, že Grécko je riadnym členským štátom EÚ, žiadnou diktatúrou a dokáže sa o svoje historické artefakty dobre postarať.



Europoslanci pripomenuli, že Spojené kráľovstvo, Grécko a všetky národy na Západe sú "deťmi starovekého Grécka" a k návratu kultúrneho dedičstva by mohlo dôjsť pri príležitosti 200. výročia vzniku moderného gréckeho štátu (25. marca 2021) a pri príležitosti 2500. výročia bitky pri Termopylách a Salamíne, ktoré si Gréci pripomínajú tento rok.



Otvorený list britskej vláde podpísalo 10 z 21 gréckych europoslancov, k výzve sa nepridali grécki poslanci z komunistických a ľavicových strán, ani poslanci za ultrapravicovú neonacistickú stranu Zlatý úsvit.