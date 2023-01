Europoslanci žiadajú odstrániť medzery, ktoré umožňujú aféry

Brusel/Štrasburg 17. januára (TASR) - Mesiac po obvineniach niektorých poslancov Európskeho parlamentu (EP) v súvislosti s aférou Katargarte europoslanci v utorok v Štrasburgu vyzvali prijať konkrétne opatrenia, ktoré odstránia medzery umožňujúce podobné udalosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa eurokomisárky Ylvy Johanssonovej "niekoľko ľudí ohrozilo dobrú prácu toľkých iných ľudí". Viac transparentnosti a zodpovednosti samo o sebe nestačí na boj proti korupcii, ktorú treba riešiť v plnej sile zákona. Oznámila, že Európska komisia (EK) predloží nový zákon na kriminalizáciu všetkých foriem korupcie s jednotnými definíciami a sankciami v celej EÚ a potrebnými nástrojmi pre políciu a súdy. Okrem toho EK pripravuje druhý súbor právnych opatrení ako "balíček na obranu demokracie".



Europoslanci, ktorí sa ujali slova v mene politických skupín v EP, vyjadrili hnev, hanbu a šok z obvinení z korupcie. Veľká väčšina politických frakcií vyjadrila nesúhlas s tým, že činy niekoľkých jednotlivcov vrhajú tieň na inštitúciu, ktorá zastupuje všetkých Európanov. Diskusia v pléne EP sa točila okolo konkrétnych návrhov na ďalší postup.



Europoslanci navrhujú zriadenie osobitného výboru na vyšetrovanie kauzy, povinne uplatňovaný register transparentnosti EÚ, vytvorenie nezávislého etického orgánu pre inštitúcie EÚ, zlepšenie pravidiel oznamovania korupcie, lepšie presadzovanie už existujúcich pravidiel a zohľadnenie zistení dvoch osobitných parlamentných výborov pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ (INGE a ING2).



Väčšina sa zhodla, že zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti sa môže uskutočniť iba otvorene, verejne a prevzatím zodpovednosti tam, kde je to potrebné, s cieľom znovu získať dôveru verejnosti.



Nejde o to, ktorá krajina je momentálne v centre pozornosti pri pokusoch o zasahovanie do európskej demokracie, ale o to, že EÚ a najmä europarlament sa musia pred takýmito pokusmi chrániť.



Niektorí europoslanci vo svojom prejave upozornili, že verejnosť dianie v EP vníma ako kultúru beztrestnosti a tiež na nepriaznivé účinky lobingu. Poukázali aj na to, že dodatočné príjmy poslancov a spôsob akým ich míňajú, nie sú dostatočne podrobne monitorované.



V dozvukoch aféry Katargate si v stredu budú vyberať nového podpredsedu EP. Po odvolaní gréckej europoslankyne Evy Kailisovej, ktorá bola zadržaná belgickými úradmi kvôli podozreniam z korupcie, sa táto funkcia uvoľnila.











(spravodakca TASR Jaromír Novak)