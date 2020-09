Európsky parlament chce bojovať proti farmaceutickému znečisteniu

Brusel 17. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal uznesenie, v ktorom europoslanci vyzývajú na zavedenie opatrení na boj proti farmaceutickému znečisteniu, ktoré má podľa nich dlhodobý negatívny vplyv na životné prostredie, znižuje účinnosť liekov a zvyšuje odolnosť voči antibiotikám.



Za prijatie uznesenia hlasovalo 671 poslancov, 15 bolo proti a 10 sa zdržalo hlasovania.



Europoslanci v uznesení zdôrazňujú, že lieky majú vplyv na vodné telesá, keďže čističky odpadových vôd ich nedokážu z vody efektívne vyfiltrovať. Aj keď ide v mnohých prípadoch o nízku koncentráciu liečiv vo vode, takéto znečistenie môže mať dlhodobý následok na ľudské zdravie a životné prostredie. Poslanci vyjadrili obavy najmä v súvislosti s liekmi, ktoré narúšajú endokrinný systém.



Podľa poslancov je potrebné zabezpečiť také opatrenia na boj proti farmaceutickému znečisteniu, ktoré sa týkajú celého cyklu výroby a nie iba vylepšení v oblasti čistenia odpadových vôd.



V uznesení žiadajú "zelenšie farmaceutiká", ktoré by boli pre pacientov rovnako účinné ako tie bežné, avšak šetrnejšie k životnému prostrediu.



Poslanci vyjadrili znepokojenie aj v súvislosti so stálym nárastom spotreby liekov na obyvateľa v EÚ a vyzývajú členské štáty, aby sa podelili o najlepšie postupy, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu preventívneho užívania antibiotík a k správnej likvidácii nepoužitých liekov.



V marci 2019 vydala Európska komisia (EK) oznámenie o Strategickom prístupe EÚ k farmaceutikám a životnému prostrediu, v ktorom predstaví niekoľko možných postupov. EP toto oznámenie síce uvítal, EK však konkrétne postupy doposiaľ nepredstavila.