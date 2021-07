Europoslanci žiadajú opatrenia proti zhoršovaniu hodnôt EÚ

Brusel/Štrasburg 7. júla (TASR) - Prevažná väčšina poslancov Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu v Štrasburgu vyslovila za to, aby Rada EÚ a Európska komisia (EK) prijali opatrenia proti neustálemu zhoršovaniu hodnôt EÚ v Maďarsku a Poľsku.



Počas diskusii v pléne EP sa minister zahraničných vecí Slovinska Anže Logar, v mene predsedníctva v Rade EÚ, a podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová vyslovili proti nedávno prijatému maďarskému zákonu zameranému proti komunite LGBTI. Obaja upozornili na to, že tento zákon je v rozpore s právom EÚ, a zdôraznili, že ide o záležitosť, ktorá patrí do právomoci Únie podľa zmlúv o jej fungovaní.



Europoslanci predstaviteľov eurokomisie a predsedníckej krajiny v Rade EÚ požiadali, aby konali v zmysle ochrany Európanov a EÚ ako celku. Upozornili, že nedostatok konkrétnych a rozhodných právnych krokov, čiastočne zo strany eurokomisie v súvislosti s ochranou rozpočtu EÚ, a najmä zo strany Rady EÚ, ktorá nekoná v súlade s článkom 7 Lisabonskej zmluvy v prípade Maďarska a Poľska, umožnili útoky vlád oboch krajín na hodnoty Únie.



Viacero europoslancov zdôraznilo, že nedostatok politickej vôle ešte viac prehĺbi situáciu v oboch kritizovaných krajinách a povedie k neustálej degradácii Európskej únie a rozšíreniu nedemokratických praktík. Časť európskych zákonodarcov zdôraznila, že maďarská a poľská vláda využívajú útoky na hodnoty EÚ na zakrytie vlastných korupčných praktík a politických zlyhaní.



Mnohí poslanci EP požiadali o ochranu osôb z komunity LGBTI, najmä maloletých, pred psychologickým a fyzickým prenasledovaním, ktorému sú vystavení. Upozornili, že porušenie ich slobody prejavu a práva na dôstojnosť pod zámienkou protipedofilnej legislatívy by nemalo zostať bez adekvátnej odpovede.



Na druhej strane viacerí europoslanci vyjadrili názor, že na novom maďarskom zákone nie je nič zlé, že o týchto veciach má rozhodovať výlučne vláda členskej krajiny a obvinili EÚ z používania dvojitých štandardov. Podľa vyjadrenia tejto skupiny poslancov osoby a organizácie z komunity LGBTI nečelia v Maďarsku a Poľsku žiadnym prekážkam, pričom vyjadrili názor, že táto otázka sa zneužíva na útok na zvrchovanosť členských štátov, ktoré vyznávajú "tradičné" alebo "konzervatívne" hodnoty.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)