Europoslanci žiadajú pomoc aj pre oblasť kultúry a sektor médií

Brusel 22. apríla (TASR) - Európska únia v súvislosti s pandémiou nového typu koronavírusu musí prijať opatrenia aj na podporu médií a kultúrneho sektora v Európe. Zhodli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT).



Poslanci upozornili, že kultúrne a tvorivé odvetvia - najmä však samostatní tvorcovia a malé a stredné podniky v oblasti kultúry -, ako aj mediálny sektor pociťujú negatívne účinky zdravotnej krízy.



Podľa stanoviska, na ktorom sa zhodli v pondelok, EÚ musí urobiť viac na ich podporu.



Členovia výboru CULT v tejto súvislosti zaslali list eurokomisárovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi a eurokomisárke pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariji Gabrielovej. List v mene výboru zaslala jeho šéfka, nemecká europoslankyňa Sabine Verheyenová.



Zákonodarcovia pripomenuli, že médiá a tlač zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri prinášaní presných informácií a dôsledného spravodajstva aj v súvislosti s Covidom-19 a sú hlavnou "protilátkou" proti nepravdivým správam a dezinformáciám.



Zároveň však čelia výraznému poklesu príjmov z inzercie, ktorý v niektorých členských štátoch dosiahol až 80 percent, a neistej budúcnosti.



Europoslanci preto vyzvali Európsku komisiu, aby sa zaoberala možnosťou zriadiť núdzový fond na podporu médií a tlače. Tento fond by mal byť financovaný z prostriedkov, ktoré v dôsledku prepuknutia pandémie COVID-19 nemôžu byť využité na iné pôvodné účely.



Poslanci Európskeho parlamentu tiež upozornili na skutočnosť, že kultúrne a tvorivé odvetvia pozostávajú z mnohých samostatných tvorcov, malých a stredných podnikov, ako aj z organizácií s charitatívnym statusom - vrátane nadácií.



V dôsledku svojho postavenia majú sťažené možnosti získať podporu z vnútroštátnych či únijných zdrojov, a preto by Európska komisia v ich prípade mala zvážiť posilnenie rozpočtu záručného mechanizmu pre kultúrne a kreatívne sektory (program Kreatívna Európa), a to využitím prostriedkov vyčlenených na rok 2021 či presunom financií z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).



Do úvahy by podľa poslancov mohlo pripadať aj vytvorenie dočasného finančného nástroja v rámci Európskeho investičného fondu, ktorý by umožňoval presun prostriedkov na podporu krízou postihnutých sektorov.



Spravodajca TASR Jaromír Novak