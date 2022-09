Europoslanci žiadajú prideliť viac financií na politiku súdržnosti

Štrasburg 15. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal uznesenie k 8. správe o súdržnosti, v ktorej zdôraznil potrebu dodatočných finančných zdrojov pre oblasť kohézie. Uznesenie, ktoré vypracovala spravodajkyňa pre túto oblasť, nemecká poslankyňa Constanze Krehlová, podporilo 448 zákonodarcov, 61 hlasovalo proti a 75 sa hlasovania zdržalo.



Poslanci trvajú na zachovaní rozpočtových zdrojov pre kohéziu aspoň na rovnakej úrovni ako v rozpočtovom období 2021 – 2027 s dodatočnými finančnými prostriedkami pridelenými v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu II. Tým by podľa nich kohézna politika dokázala reagovať na nové výzvy, ktorým čelí EÚ. Zdôraznili tiež, že flexibilita politiky súdržnosti by sa nemala zneužívať a nemala by sa stať flexibilným zdrojom financií pre rozpočtové nedostatky, ale dlhodobým nástrojom na prípravu regiónov EÚ na budúcnosť.



Hoci podľa prijatej správy rozvinuté regióny na východe Európy dobiehajú zvyšok EÚ, sú menej rozvinuté regióny, najmä v južnej Európe, ktoré čelia hospodárskej stagnácii a úpadku. To naznačuje, že sa nachádzajú vo "vývojovej pasci". Tieto oblasti si budú vyžadovať investície do vzdelávania, odbornej prípravy, výskumu, inovácií a infraštruktúry, aby sa zachoval ich rast a zabránilo sa prehlbovaniu rozdielov.



Správa o súdržnosti naznačila, že rozdiely medzi krajinami miznú rýchlejšie, ale vnútorné rozdiely medzi regiónmi, najmä v rýchlo rastúcich krajinách EÚ, sa zvyšujú. Ak v rokoch 2012 až 2019 sa počet Európanov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením znížil o 17 miliónov, pandémia koronavírusu zvýšila toto riziko pre päť miliónov Európanov. Poslanci upozornili, že tomuto riziku stále čelí 20 % obyvateľstva EÚ.



V správe sa tiež uvádza, že obyvateľstvo EÚ starne a rozdiely, pokiaľ ide o pracovné príležitosti medzi regiónmi, sú väčšie ako v roku 2008.



Poslanci potvrdili, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je nástrojom zlučiteľným s politikou súdržnosti, kritizujú však jeho centralizovaný charakter, nedostatočný regionálny rozmer a chýbajúce konzultácie s regionálnymi a miestnymi orgánmi, pokiaľ ide o jeho vykonávanie.



EP zároveň vyzval Európsku komisiu, aby sa poučila z využívania Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomáha regiónom s prechodom na uhlíkovú neutralitu, a využila tieto poznatky na zriadenie nového fondu po skončení programového obdobia v roku 2027.



Poslanci vyzvali eurokomisiu, aby využila zostávajúce zdroje z roku 2021 na pomoc infraštruktúrnym projektom v oblasti dopravy, energetiky alebo digitálnych technológií, ktoré financuje EÚ, keďže ich ceny sa zvýšili v dôsledku vyšších nákladov na suroviny a stavebné materiály.



Európska komisia uverejňuje správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ každé tri roky. Hodnotí sa v nej pokrok dosiahnutý prostredníctvom politiky súdržnosti a úloha EÚ v regionálnom rozvoji. V poradí 8. správa o súdržnosti uverejnená vo februári poukazuje najmä na vplyv pandémie koronavírusu na regionálnej úrovni.