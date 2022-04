Europoslanci žiadajú prísnejšie sankcie EÚ voči Rusku

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtkovom uznesení v Štrasburgu vyzvali na dodatočné represívne opatrenia voči Rusku vrátane okamžitého úplného embarga na ruský dovoz ropy, uhlia, jadrového paliva a plynu. Informuje spravodajca TASR.



Za uznesenie sa vyslovilo 513 europoslancov, 22 bolo proti a 19 sa hlasovania zdržalo.



Nové sankcie by podľa uznesenia EP mali byť sprevádzané plánom na zaistenie bezpečnosti dodávok energie pre EÚ, ako aj stratégiou na zrušenie sankcií v prípade, že Rusko podnikne kroky k obnoveniu nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a úplne stiahne svojich vojakov z územia Ukrajiny.



Podľa európskych zákonodarcov existujúce sankcie musia byť v plnej miere a účinne implementované v celej EÚ. Navrhli zároveň vylúčiť Rusko zo skupiny G20 a iných multilaterálnych organizácií, ako sú UNHRC, Interpol, Svetová obchodná organizácia, UNESCO a ďalšie. Podľa poslancov by to bolo dôležitým signálom, že medzinárodné spoločenstvo sa nevráti k bežnému fungovaniu s agresorským štátom.



Parlament zároveň vyzval na vylúčenie bánk Ruskej federácie zo systému SWIFT, na zákaz vstupu s Ruskom spojených plavidiel do teritoriálnych vôd EÚ a zákaz ich kotvenia v prístavoch EÚ, ako aj zastavenie cestnej nákladnej dopravy z územia Ruska a Bieloruska do Únie. Poslanci tiež požadujú zhabanie majetku ruských úradníkov alebo oligarchov spojených s Putinovým režimom, ich zástupcov a bielych koní, ako aj tých, ktorí sú v Bielorusku spojení s režimom Alexandra Lukašenka.



Uznesenie v súvislosti so zapojením Bieloruska do vojny na Ukrajine požaduje, aby sankcie uvalené na Bielorusko boli rovnaké ako sankcie voči Rusku. Tým by sa odstránili medzery, ktoré Putinovi umožňujú využiť Lukašenkovu pomoc na obchádzanie sankcií.



Po záberoch zverstiev, ktoré ruské jednotky spáchali na Ukrajine – v Buči, Mariupole, Volnovache a ďalších mestách a dedinách – europoslanci zdôraznili, že voči páchateľom týchto vojnových zločinov musí byť vyvodená zodpovednosť. Za týmto účelom vyzvali na zriadenie osobitného tribunálu OSN pre zločiny na Ukrajine.



Parlament zdôraznil, že dodávky zbraní pre Ukrajinu musia pokračovať, aby sa Ukrajina mohla účinne brániť. Poslanci v tejto súvislosti vyjadrili podporu všetkej obrannej pomoci pre ukrajinské ozbrojené sily, ktorú členské štáty poskytujú individuálne či kolektívne.



V neposlednom rade europoslanci vyzvali na vytvorenie bezpečných humanitárnych koridorov na evakuáciu civilistov utekajúcich pred ostreľovaním a bombardovaním a na posilnenie sietí humanitárnej pomoci EÚ na Ukrajine.



Uznesenie EP dôrazne odsúdilo rétoriku Kremľa naznačujúcu možné použitie zbraní hromadného ničenia Ruskou federáciou a zdôraznilo, že akékoľvek nasadenie tohto typu zbraní by malo tie najvážnejšie následky.