Europoslanci žiadajú vypočutie slovenských svedkov v prípade Chovanca

Brusel 15. septembra (TASR) - Desať slovenských europoslancov podporilo výzvu určenú belgickej polícii, aby v rámci vyšetrovania smrti Slováka Jozefa Chovanca vypočula aj slovenských svedkov.



Slovák Jozef Chovanec zomrel v Belgicku vo februári 2018 po potýčke s miestnou políciou na letisku v meste Charleroi.



Výzvu na čo najskoršie vypočutie svedkov zo Slovenska, ktorí boli svedkami incidentu, inicioval europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Informáciu o nej dostalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí.



"Od zverejnenia podrobností o prípade sa na mňa obracajú mnohí svedkovia, ktorí boli prítomní pri incidente v lietadle, po ktorom bol Chovanec obmedzený na slobode a napokon zomrel. Mnohí z nich by určite vedeli do prípadu vniesť viac svetla a pomohli urýchliť vyšetrovanie. Som šokovaný, že belgické orgány ich doteraz nevypočuli ani nekontaktovali," uviedol Štefanec, ktorý je v europarlamente vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP), v emaile zaslanom médiám.



Pre TASR uviedol, že výzvu okrem neho podporilo aj ďalších deväť europoslancov: Martin Hojsík a Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), Eugen Jurzyca a Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), Peter Pollák (OĽaNO) Róbert Hajšel a Miroslav Číž (Smer-SD), Miriam Lexmann (KDH) a Michal Wiezik (Spolu-OD), ktorí v EP zastupujú štyri najsilnejšie frakcie: ľudovcov, socialistov, liberálov a konzervatívcov.



List s výzvou bol zaslaný priamo na adresu riaditeľa belgickej federálnej polície.



Jozef Chovanec sa dostal do sporu s posádkou lietadla potom, ako sa nevedel preukázať platnou letenkou a miestenkou. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť a letisková polícia Slováka vyviedla na letisko, pričom boli dvaja policajti zranení a Chovanca zavreli do cely predbežného zadržania. Na zázname incidentu z priemyselnej kamery vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca počas 16 minút.







