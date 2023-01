Europoslanci zmenili pravidlá pre politickú reklamu

Brusel 24. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v utorok schválili zmeny v pravidlách politickej reklamy. Podľa nich má byť volebný proces v EÚ transparentnejší a odolnejší voči vonkajšiemu zasahovaniu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za návrh zmien hlasovalo 31 poslancov výboru, nikto nebol proti a deviati sa zdržali hlasovania.



Zmeny upravujú návrh Európskej komisie, podľa ktorého by poskytovatelia reklamy mohli používať iba osobné údaje výslovne poskytnuté pre online politickú reklamu. Zakázalo by sa tým mikrozacielenie - stratégia, ktorá využíva spotrebiteľské a demografické údaje na identifikáciu záujmov konkrétneho užívateľa.



Výbor EP navrhol aj všeobecný zákaz používania údajov neplnoletých a vytvorenie úložiska pre všetky online politické reklamy a súvisiace údaje.



Má sa tiež uľahčiť získavanie informácií o tom, kto a akou sumou politickú reklamu financuje a odkiaľ pochádzajú peniaze. Zverejnené majú byť aj informácie o tom, či bola inzercia pozastavená pre porušenie pravidiel, údaje o cieľových skupinách a aké osobné údaje boli na to použité. Špecifické právo na získanie takýchto informácií by mali novinári.



Prijatý text posilňuje právomoci vnútroštátnych orgánov a umožňuje Európskemu výboru pre ochranu údajov prevziať vyšetrovanie porušení a presadzovať pravidlá. Aktéri mimo EÚ by mali zakázané platiť za politickú reklamu v priestore EÚ.



Spravodajca EP pre túto záležitosť, francúzsky poslanec Sandro Gozi upozornil, že EP musí účinnejšie bojovať proti všetkým formám dezinformácií a vonkajším zásahom do demokratických procesov v EÚ a zároveň zachovať otvorenosť verejnej diskusie.



"Dúfame, že po nadobudnutí účinnosti, ešte v roku 2023, budú voľby v EÚ transparentnejšie a odolnejšie voči manipuláciám, ako sme to videli pri škandále Cambridge Analytica," uviedol Gozi.



O tomto texte budú poslanci hlasovať na zasadnutí EP 1. a 2. februára v Štrasburgu s cieľom získať mandát na rokovanie s členskými štátmi. Tie zatiaľ k tejto otázke neprijali svoju pozíciu.