Europoslanci zo SR: Poľské predsedníctvo bude úspešnejšie ako maďarské

Štrasburg 22. januára (TASR) - Europarlament v stredu v Štrasburgu diskutuje o programe polročného poľského predsedníctva v Rade EÚ s premiérom Donaldom Tuskom. Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) očakávajú počas neho výraznejší posun v únijných politikách v porovnaní s predošlým maďarským predsedníctvom, informuje TASR.



Podpredseda europarlamentu Martin Hojsík (Obnovme Európu/PS), Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) a Miriam Lexmann (Európska ľudová strana/KDH) vítajú zameranie poľského predsedníctva na bezpečnosť. Je to podľa nich dôležitá téma pre EÚ a Slovensko v súčasnosti, pričom nejde len o bezpečnosť z pohľadu obrany, ale aj energetiky či potravín.



"Poľské predsedníctvo sa chce sústrediť na to, aby ľudia a firmy viac pocítili pozitíva bezpečnosti a nezávislosti. Aj preto očakávam, že budú veľmi aktívni pri pripravovanej Dohode o čistom priemysle. Rovnako pozitívne vnímam aj ich prioritu boja proti dezinformáciám, zdravotníckej bezpečnosti či bezpečného a slobodného podnikania," uviedol Hojsík.



Roth Neveďalová poukázala okrem energetickej bezpečnosti aj na význam tej potravinovej. "Bude nám končiť dohoda, ktorú máme momentálne v súvislosti s dovozom poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, takže takisto veľmi dôležitá téma pre Slovensko," uviedla. Poznamenala tiež, že Varšava si stanovila až príliš veľa priorít, pričom všetky bude podľa nej veľmi náročné naplniť.



Lexmann doplnila, že sa dlhodobo venuje hospodárskej bezpečnosti v kontexte hrozieb, ktoré sú citeľné zo strany Číny. Na tejto oblasti chce spolupracovať ako členka Výboru EP pre medzinárodný obchod aj s poľským predsedníctvom. "Vítam tiež, že sa predsedníctvo bude zameriavať na bezpečnosť v online priestore. V tejto téme budem spolupracovať najmä na ochrane duševného zdravia detí, kde budem apelovať na revíziu Aktu o digitálnych službách (DSA) či úprave odporúčacích systémov online platforiem tak, aby deti boli chránené pred toxickým obsahom," priblížila.



Europoslanec Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) nevidí žiadne zásadné priority v oblastiach, ktorým sa venuje. "Budem rád, ak sa Poliakom podarí dotiahnuť trialóg o smernici o európskych zamestnaneckých radách tak, že nová legislatíva posilní ich postavenie a možnosti pri obhajobe práv zamestnancov nadnárodných korporácií vrátane možností predbežných súdnych opatrení," spresnil.



Dúfa, že poľské predsedníctvo nebude úspešné "vo svojich plánoch zatiahnuť EÚ do pretekov v zbrojení a podpore utrpenia ukrajinských žien, detí a starých ľudí pokračovaním vojny, ktorá Ukrajine spôsobuje nesmiernu tragédiu".



Podľa Hojsíka čakajú poľské predsedníctvo tiež "takpovediac dokončovacie práce" na únijnej legislatíve. Verí, že sa podarí uzavrieť vyjednávania o ochrane pôdy, ale aj o bezpečnosti hračiek či legislatívnom rámci na ochranu vody.



Slovenskí europoslanci sa zhodujú, že polročné predsedníctvo Poľska prinesie väčší posun v únijnej legislatíve v porovnaní s predošlým maďarským predsedníctvom. Podľa Hojsíka slabé postavenie maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho režimu na európskej scéne sa prejavilo aj v neschopnosti predsedníctva dokončiť vyjednávania o niektorých právnych predpisoch, ktoré teraz zostali na stole Poliakom.



Podľa Roth Neveďalovej bude poľské predsedníctvo úspešnejšie z dôvodu, že "mu nebudú všetci hádzať polená pod nohy". Poliaci sú podľa nej v súčasnosti obľúbenejší v Európskej únii ako Maďari, takže očakáva, že niečo presadia. Dúfa, že sa začne veľa dôležitých debát v súvislosti s rozpočtom EÚ na ďalších sedem rokov a aj so stavom a budúcnosťou pre kohéznu politiku.



Aj Ondruš tvrdí, že Poliaci nebudú musieť vzdorovať takým politickým tlakom ako Maďari. "Nikto sa im nebude vyhrážať izoláciou, nikto ich nebude obviňovať zo sledovania predstaviteľov EÚ, nikto im nebude brať peniaze. Donald Tusk je obľúbencom európskych liberálov, ktorých už dávno nevyrušujú antiliberálne opatrenia, akými sú policajné kontroly na hraniciach či dokonca zrušenie práva na azyl, ktoré vlani ohlásil práve Donald Tusk," zakončil pre TASR.