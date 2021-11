Europoslanci: Zrušenie zmlúv o kontrole zbrojenia ohrozí stabilitu

Brusel 10. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) varujú, že odstúpenie od hlavných zmlúv o kontrole zbrojenia alebo ich zrušenie by vážne poškodilo stabilitu, ktorú poskytujú medzinárodné režimy na kontrolu zbrojenia. Uviedol to v stredu EP s odkazom na správu, ktorú v utorok prijal jeho Výbor pre zahraničné veci (AFET).



Členovia výboru vyzvali, aby sa politika EÚ posunula smerom k redukcii a odstraňovaniu všetkých jadrových arzenálov a aby sa vytvárali podmienky na dosiahnutie sveta bez jadrových zbraní. Podľa ich slov prebiehajúce oslabovanie globálnej architektúry nešírenia, odzbrojenia a kontroly zbrojenia zhoršuje aj rýchly vývoj nových a potenciálne destabilizujúcich technológií, ako sú zbraňové systémy s podporou umelej inteligencie, hypersonické rakety a technológia bojových dronov.



V správe AFET, ktorá analyzuje výzvy a perspektívy mnohostrannej kontroly zbrojenia a odzbrojovacích režimov pre zbrane hromadného ničenia, poslanci vyjadrili obavy, že odstúpenie od hlavných zmlúv o kontrole zbrojenia alebo absencia takýchto zmlúv by vážne poškodili medzinárodné režimy kontroly zbrojenia, ktoré poskytujú určitú stabilitu po celé desaťročia. Tiež by to podkopalo vzťahy medzi štátmi disponujúcimi jadrovými zbraňami.



Zákonodarcovia sa rozhodne vyjadrili proti používaniu zbraní hromadného ničenia ako prostriedku na riešenie geopolitických sporov a vyzvali všetky "jadrové štáty", aby zvážili zníženie úlohy a významu jadrových zbraní vo svojich bezpečnostných koncepciách a doktrínach.



Europoslanci vyjadrili plnú podporu Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT) ako jednému z najviac všeobecne akceptovaných právne záväzných nástrojov. A vyzvali štáty, ktoré sú zmluvnými stranami NPT, aby urobili všetko pre dosiahnutie úspešného a ambiciózneho výsledku nadchádzajúcej 10. konferencie o preskúmaní NPT v jej troch pilieroch: odzbrojenie, nešírenie a mierové využívanie jadrovej energie.



Výbor pre zahraničné veci zdôraznil, že je potrebné zaistiť, aby EÚ zohrávala významnú úlohu v celosvetovom úsilí o nešírenie zbraní založenom na jasných pravidlách, kontrole zbrojenia a štruktúre odzbrojenia, ako aj pri predchádzaní použitiu akýchkoľvek chemických, biologických, rádiologických a jadrových zbraní.



Obzvlášť veľké znepokojenie poslanci vyjadrili nad pokračujúcimi jadrovými a balistickými aktivitami Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré sú v rozpore s mnohými rezolúciami BR OSN.



Opätovne potvrdili podporu jadrovej dohode s Iránom, čiže Spoločnému komplexnému akčnému plánu (JCPOA), ako kľúčovému prvku globálnej architektúry nešírenia jadrových zbraní a privítali pokračujúcu angažovanosť EÚ s Iránom v otázkach týkajúcich sa civilnej jadrovej spolupráce. Zároveň vyzvali Irán, aby okamžite zastavil svoje jadrové aktivity, ktoré porušujú JCPOA.



Správa výboru AFET vyjadrila poľutovanie nad odstúpením od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) zo strany USA a Ruskej federácie. Poslanci priznali, že sú znepokojení najmä možným opätovným objavením sa pozemných rakiet stredného doletu v európskom operačnom priestore, novými pretekmi v zbrojení a remilitarizáciou v Európe.



Znepokojenie europoslanci vyjadrili tiež v súvislosti so súčasnou modernizáciou a rozširovaním čínskeho jadrového arzenálu vrátane hypersonických rakiet s jadrovým pohonom. Čínu vyzvali, aby sa aktívne a v dobrej viere zapojila do medzinárodných rokovaní o kontrole zbrojenia, odzbrojení a nešírení zbraní.



