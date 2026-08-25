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Europoslanec Braun bol obvinený z popierania nacistických zločinov
Spochybňoval existenciu plynových komôr v Auschwitz-Birkenau a ich využívanie na masové vraždenie väzňov.
Autor TASR
Krakov 25. augusta (TASR) - Poľský europoslanec Grzegorz Braun bol v utorok po výsluchu obvinený z popierania nacistických zločinov. Týka sa jeho minuloročných výrokov o neexistencii plynových komôr v nacistickom tábore Auschwitz-Birkenau. Braun vinu nepriznal, svoje výroky však nepoprel. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prokuratúra krakovskej pobočky Inštitútu pamäti národa (IPN) mu kladie za vinu dva skutky z júla 2025, ktorých sa mal dopustiť v Jedwabnom a Varšave. V rozhovoroch pre rádio Wnet a na platforme YouTube spochybňoval existenciu plynových komôr v Auschwitz-Birkenau a ich využívanie na masové vraždenie väzňov. „Auschwitz s plynovými komorami je, žiaľ, fejk,“ uviedol predseda krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny (KKP) v jednom z nich.
IPN označil jeho tvrdenia za rozporné s historickými poznatkami založenými na dokumentoch, svedectvách a výpovediach páchateľov. Prítomnosť stôp kyanovodíka v pozostatkoch zariadení hromadného vraždenia podľa inštitútu jednoznačne potvrdili vedecké analýzy z 90. rokov minulého storočia.
Braun uviedol, že podrobné vysvetlenie poskytne po doručení písomného odôvodnenia obvinenia. Pred krakovskou pobočkou IPN zároveň svoje tvrdenia obhajoval. „Štáty sú vydierané tým, že ide o všeobecne známe a nespochybniteľné fakty. Ja ich však spochybňujem. Spochybňujem ich práve v tomto kľúčovom bode, ktorým sú údajné plynové komory v Auschwitzi,“ povedal.
Obvinenie bolo možné vzniesť po tom, ako Európsky parlament schválil žiadosť o zbavenie Brauna poslaneckej imunity. V prípade dokázania viny mu hrozí pokuta alebo trest odňatia slobody do troch rokov.
Poľský IPN nie je iba historickou a archívnou inštitúciou. Jeho Komisia pre stíhanie zločinov proti poľskému národu tvorí vyšetrovaciu zložku a zamestnáva prokurátorov, ktorí majú všetky právomoci prokurátora. Vedú vyšetrovania nacistických a komunistických zločinov, ako aj ďalších zločinov proti mieru a ľudskosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Prokuratúra krakovskej pobočky Inštitútu pamäti národa (IPN) mu kladie za vinu dva skutky z júla 2025, ktorých sa mal dopustiť v Jedwabnom a Varšave. V rozhovoroch pre rádio Wnet a na platforme YouTube spochybňoval existenciu plynových komôr v Auschwitz-Birkenau a ich využívanie na masové vraždenie väzňov. „Auschwitz s plynovými komorami je, žiaľ, fejk,“ uviedol predseda krajne pravicovej Konfederácie poľskej koruny (KKP) v jednom z nich.
IPN označil jeho tvrdenia za rozporné s historickými poznatkami založenými na dokumentoch, svedectvách a výpovediach páchateľov. Prítomnosť stôp kyanovodíka v pozostatkoch zariadení hromadného vraždenia podľa inštitútu jednoznačne potvrdili vedecké analýzy z 90. rokov minulého storočia.
Braun uviedol, že podrobné vysvetlenie poskytne po doručení písomného odôvodnenia obvinenia. Pred krakovskou pobočkou IPN zároveň svoje tvrdenia obhajoval. „Štáty sú vydierané tým, že ide o všeobecne známe a nespochybniteľné fakty. Ja ich však spochybňujem. Spochybňujem ich práve v tomto kľúčovom bode, ktorým sú údajné plynové komory v Auschwitzi,“ povedal.
Obvinenie bolo možné vzniesť po tom, ako Európsky parlament schválil žiadosť o zbavenie Brauna poslaneckej imunity. V prípade dokázania viny mu hrozí pokuta alebo trest odňatia slobody do troch rokov.
Poľský IPN nie je iba historickou a archívnou inštitúciou. Jeho Komisia pre stíhanie zločinov proti poľskému národu tvorí vyšetrovaciu zložku a zamestnáva prokurátorov, ktorí majú všetky právomoci prokurátora. Vedú vyšetrovania nacistických a komunistických zločinov, ako aj ďalších zločinov proti mieru a ľudskosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)