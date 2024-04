Europoslanec Krah zostáva lídrom kandidátky AfD

Berlín 24. apríla (TASR) — Nemecký europoslanec Maximilian Krah ešte v stredu prepustí svojho asistenta, ktorého zatkli pre obvinenia zo špionáže pre Čínu, zostáva však lídrom kandidátky krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo voľbách do Európskeho parlamentu. Oznámil to po stretnutí so spolupredsedami AfD Tinom Chrupallom a Alice Weidelovou. TASR o tom informuje na základe správy televízie n-tv.



Krah v krátkom vyhlásení uviedol, že rozhovor s Chrupallom a Weidelovou bol priateľský a konštruktívny. Obvinenie vznesené voči svojmu asistentovi označil za závažné, preto s ním ukončí spoluprácu. Zároveň vyjadril záujem na objasnení prípadu, z ktorého však nemieni vyvodiť osobné dôsledky, pretože sa nedopustil trestného činu.



Nemecká polícia zatkla v pondelok večer v Drážďanoch Krahovho asistenta Jiana G. Podľa Spolkovej generálnej prokuratúry sledoval aktivity čínskej opozície v Nemecku, odovzdával informácie z Európskeho parlamentu čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti a pôsobil aj ako agent tajnej služby.



Jian G., ktorého vzali do vyšetrovacej väzby, má čínske korene, no už niekoľko rokov disponuje nemeckým občianstvom. Do Drážďan prišiel v roku 2002 ako študent. Určitý čas bol členom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Pri zakladaní firmy sa zoznámil s Krahom, ktorý pôsobil ako právnik v Drážďanoch. Ten ho v roku 2019, keď sa stal europoslancom za AfD, zamestnal ako asistenta.