Europoslanec odsúdený v Albánsku na dva roky sa vrátil do väzenia

Tirana 21. júla (TASR) - Grécky poslanec Európskeho parlamentu (EP) Fredis Beleris sa v sobotu po päťdňovom odklade vrátil do väzenia v Albánsku, kde si odpykáva dvojročný trest odňatia slobody za kupovanie hlasov v minuloročných komunálnych voľbách.



Beleris je príslušníkom albánskej menšiny v Grécku a má grécke aj albánske občianstvo, informovala agentúra AP.



V komunálnych voľbách, ktoré sa v Albánsku konali v máji 2023, bol kandidátom koalície Spolu vyhrávame, pričom v nich získal post primátora mesta Himarë. Vo voľbách ho podporila strana gréckej menšiny i ďalšie strany, ktoré boli proti vládnucim socialistom premiéra Ediho Ramu.



Primátorskej funkcie sa však Beleris ani neujal, pretože ho niekoľko dní komunálnymi voľbami zadržali pre podozrenie z kupovania hlasov. Bol obvinený, že za osem hlasov voličov ponúkol približne 40.000 albánskych lekov (360 eur). Primátorské voľby vyhral o 19 hlasov, dodala AP.



Belerisovo zadržanie zmobilizovalo grécku komunitu v Albánsku aj grécku vládu, ktorá obvinila albánske úrady zo snahy brániť politickým aktivitám gréckej menšiny. V súdnom procese, ktorý nasledoval, bol Beleris odsúdený na dva roky väzenia. Na slobodu by mal vyjsť v októbri tohto roku.



Medzičasom albánske úrady Belerisa už aj oficiálne zbavili funkcie primátora mesta Himarë, kde sa 4. augusta uskutočnia nové voľby.



Už vo výkone trestu vyneseného v Albánsku bol Beleris vo voľbách do Európskeho parlamentu v Grécku zvolený za europoslanca za tamojšiu vládnu stranu Nová demokracia: získal 238.801 hlasov, čím sa stal štvrtým najúspešnejším spomedzi siedmich poslancov zvolených za túto stranu.



Tento týždeň dostal Beleris priepustku z väzenia v Albánsku, aby sa mohol ako europoslanec za Grécko zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí Európskeho parlamentu.



Ako vysvetlila agentúra AP, poslanci Európskeho parlamentu požívajú v rámci 27-členného bloku právnu imunitu voči trestnému stíhaniu, a to aj v prípade obvinení z trestných činov spáchaných pred svojím zvolením. Albánsko však ešte nie je členom EÚ.