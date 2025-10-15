Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Zahraničie

Europoslanec podal trestné oznámenie na Orbána za kybernetický útok

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Freund ho podal v západonemeckom meste Krefeld s podporou berlínskej neziskovej ľudskoprávnej organizácie GFF.

Autor TASR
Brusel 15. októbra (TASR) - Nemecký europoslanec Daniel Freund v stredu oznámil, že proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podal trestné oznámenie za kybernetický útok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Freund ho podal v západonemeckom meste Krefeld s podporou berlínskej neziskovej ľudskoprávnej organizácie GFF. Politik v Európskom parlamente zastupuje nemeckú stranu Zelených a tvrdí, že hackeri sa minulý rok neúspešne pokúsili do jeho zariadení nainštalovať spyware.

Útok sa údajne uskutočnil prostredníctvom softvéru od spoločnosti Candiru, ktorý používajú aj maďarské úrady. Freund uvádza, že dostal e-mail so zavádzajúcou žiadosťou o inštaláciu softvéru, kde je potrebné len kliknúť na zmanipulovaný odkaz, píše DPA.

„Podľa IT odborníkov z Európskeho parlamentu by maďarská vláda mohla byť zodpovedná za moje odpočúvanie,“ povedal Freund. „Orbán opovrhuje demokraciou a právnym štátom,“ dodal s tým, že „ak sa podozrenie potvrdí, išlo by o neslýchaný útok na Európsky parlament.“ Nikto v Európe by nemal mať obavy z toho, že ho monitorujú za podporu demokratických hodnôt, podotkol.

Nemecký europoslanec je známy kritikou maďarského lídra a korupcie v Maďarsku, uvádza DPA. Podľa Freunda a GFF je cieľom trestného oznámenia objasniť a predchádzať útokom pomocou špionážnych softvérov. „Vo veľkom rozsahu zasahujú do súkromia cieľov. Takisto porušujú zákony informačných technológií a telekomunikačné tajomstvo,“ dodal.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete