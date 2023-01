Europoslanec Tarabella chce dokázať svoju nevinu v kauze Katargate

Brusel/Štrasburg 19. januára (TASR) - Belgický socialistický europoslanec Marc Tarabella v liste zaslanom Európskemu parlamentu (EP) tvrdí, že je nevinný a chce to aj dokázať. Belgická justícia požiadala o zrušenie jeho poslaneckej imunity kvôli korupčnému škandálu Katargate. Informuje spravodajca TASR.



Tarabella trvá na nevine a zároveň popiera priznania jedného z kľúčových podozrivých v tomto škandále. V stredu bol dočasne až do skončenia vyšetrovania vylúčený z politickej skupiny socialistov a demokratov v EP (S&D) a tiež z belgickej Socialistickej strany (PS).



"Dnes som ešte nemal právo brániť sa. Trvám a budem trvať na svojej nevine. Nikdy som nedostal peniaze ani dary výmenou za svoje politické názory," napísal Tarabella v liste zaslanom Výboru EP pre právne záležitosti. Verejnosť a niektorí europoslanci ho odsudzujú iba na základe článkov v médiách a priznaní niektorých zatknutých. "Tieto priznania sa podľa všetkého časom zmenili," odkázal.



Bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri, jeden zo štyroch zatknutých v škandále Katargate, podľa belgického denníka L'Echo tvrdí, že dal Tarabellovi od 120.000 do 140.000 eur. V utorok (17.1) podpísal s belgickou prokuratúrou dohodu o vine a treste, v ktorej sa zaväzuje spolupracovať výmenou za zníženie trestu.



Panzeriho zatkli v Bruseli 9. decembra spolu s bývalou podpredsedníčkou EP gréckou europoslankyňou Evou Kailisovou a jej partnerom a asistentom talianskeho europoslanca Francescom Giorgiom. Polícia pri prehliadke Panzeriho bydliska našla 600.000 eur v hotovosti. Spolu s Niccolom Figa-Talamancom z Talianska, ktorý je tiež vo väzbe, bol obvinený zo založenia organizovanej zločineckej skupiny, prania špinavých peňazí a korupcie.



Sú podozriví z prijímania veľkých súm peňazí od Kataru, aby v jeho prospech ovplyvnili politické rozhodnutia v EP v prospech tejto krajiny.



Výbor EP pre právne veci má rozhodnúť o žiadostiach o zbavenie imunity Tarabellu a ďalšieho socialistického europoslanca, Andreu Cozzolina z Talianska.



Podľa správ AFP mal právny výbor EP Tarabellu vypočuť v utorok. Odmietol to s vysvetlením, že najskôr chce diskutovať so súdnymi orgánmi, ktoré sú ako jediné schopné garantovať "kvalitné súdne vyšetrovanie a spravodlivý postup".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)