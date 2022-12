Europoslankyňa Kailisová nevedela o peniazoch, ktoré našli v jej byte

Atény/Brusel 14. decembra (TASR) - Eva Kailisová, grécka europoslankyňa zapletená do korupčného škandálu v Európskom parlamente (EP), "nevedela o existencii" peňazí, ktoré polícia našla u nej doma. Oznámil to v utorok jej právnik Michalis Dimitrakopulos, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Kailisovej právny zástupca uviedol, že jeho klientka je nevinná, a poprel "nepravdivé fámy", že by bola dostávala úplatky z Kataru.



Podľa Dimitrakopulosa nemá Kailisová, ktorú v utorok poslanci Európskeho parlamentu odvolali z funkcie svojej podpredsedníčky, "nijaký vzťah s peniazmi, ktoré sa našli u nej doma". Zároveň dodal, že otázky týkajúce sa týchto peňazí, by možno vedel zodpovedať Kailisovej partner Francesco Giorgi, ktorý taktiež pracuje v EP.



Kailisová bola jednou zo šiestich ľudí, ktorých belgická polícia zatkla po sérii razií v Bruseli. Je zároveň jedinou europoslankyňou obvinenou v tomto prípade. Počas prehliadky jej bytu našla polícia údajne bankovky v hodnote 150.000 eur, uviedol nemenovaný zdroj z belgickej justície.



Belgický súd v stredu rozhodne, či Kailisová a ďalšie tri osoby obvinené v tejto súvislosti zostanú až do súdu vo väzbe, alebo budú stíhané na slobode.



Vláda v Katare už poprela, že by sa bola v súvislosti s týmto prípadom dopustila zločinu.