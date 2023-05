Europoslankyňa podozrivá z korupcie nemusí mať elektronický náramok

Brusel 25. mája (TASR) - Gréckej europoslankyni Eve Kailiovej, tvári korupčného škandálu "Katargate", dovolili dať si dole elektronický náramok a prepustili ju z domáceho väzenia. Na súdny proces bude čakať na slobode. Vo štvrtok to oznámila belgická prokuratúra, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Kailiovú zatkla vlani v decembri belgická polícia pre podozrenie z korupcie v Európskom parlamente (EP). V apríli ju prepustili do domáceho väzenia. Všetky obvinenia grécka politička odmieta.



Hovorca belgickej federálnej prokuratúry Eric Van Duyse uviedol, že vyšetrujúci sudca rozhodol, že pohyb bývalej podpredsedníčky Európskeho parlamentu Kailiovej "už nie je potrebné" kontrolovať. Vyšetrovanie podľa neho pokračuje.



V rámci belgického vyšetrovania boli zatknutí a obvinení aj ďalší európski politici a asistenti europoslancov. V súčasnosti už všetkých okrem jedného prepustili z domáceho väzenia.



Vyšetrovatelia uvádzajú, že belgický bývalý poslanec europarlamentu Antonio Panzeri, ktorý s vyšetrovateľmi spolupracuje, riadil zločineckú skupinu. Jej cieľom bolo za úplatky presadiť záujmy Kataru a Maroka. Vlády oboch krajín popreli, že v tom hrali nejakú rolu.



Škandál vypukol vlani v decembri, keď polícia podnikla v Bruseli niekoľko razií a zhabala najmenej 1,5 milióna eur v hotovosti uložených v kufroch a batohoch.



Kailiová (44) je niekdajšia grécka televízna moderátorka a v europarlamente bola stúpajúcou hviezdou. Bola podpredsedníčkou EP za socialistickú frakciu.



Zostáva členkou europarlamentu a vyhlásila, že sa zrejme pokúsi do práce vrátiť. Funkciu podpredsedníčky EP jej odobrali a vylúčili ju aj z jej politickej frakcie.