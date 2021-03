Európska agentúra Frontex zamestná pozorovateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 4. marca (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) ponúkne do konca marca alebo začiatku apríla prácu 15 potenciálnym pozorovateľom základných práv, oznámil vo štvrtok výkonný riaditeľ organizácie Fabrice Leggeri. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa pravidiel EÚ, ktorými sa riadi agentúra, by malo byť prijatých celkovo 40 kandidátov.V posledných mesiacoch bola agentúra pod drobnohľadom pre údajné porušenia ľudských práv, ako napríklad vracanie migrantov na člnoch do prístavov, odkiaľ pôvodne vyplávali, alebo do medzinárodných vôd. Spoločné pátranie médií zverejnené v októbri odhalilo jej účasť na niekoľkých zásahoch a podnietilo tak vyšetrovanie v agentúre.Pri riešení údajných nedostatkov Frontex postupoval pomaly, tvrdia kritici. Podľa nariadenia EÚ mali byť úradníci prijatí do 5. decembra.Vo štvrtok - prvý deň štvormesačného preverovania skupinou poslancov Európskeho parlamentu - sa Leggeri zastal svojej agentúry tvrdiac, že proces spomalili niektoré právne problémy a pandemická situácia.Leggeri poprel akékoľvek zapojenie agentúry do zatlačovania migrantov poukazujúc na správu medzinárodnej pracovnej skupiny, ktorá má byť zverejnená v piatok. "" povedal poslancom.