Európska agentúra pre lieky: Koronavírus je stále hrozbou

Amsterdam 7. júna (TASR) – Ochorenie COVID-19 zostáva hrozbou, aj keď už nepredstavuje celosvetový stav núdze. Uviedla to v utorok vo svojom poslednom brífingu o pandémii covidu Európska agentúra pre lieky (EMA), informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.



EMA oznámila, že pravidelné brífingy o covide po takmer troch rokoch zastavuje. Bude však pokračovať vo svojej práci týkajúcej sa očkovania proti novým variantom ochorenia, ktoré si vyžiadalo milióny životov a spôsobilo ekonomickú pohromu.



"Tento vírus je a zostane hrozbou, najmä pre najviac zraniteľných," uviedol vedúci oddelenia EMA pre vakcíny Marco Cavaleri. Koronavírus SARS-CoV-2 podľa neho stále cirkuluje a objavujú sa nové varianty.



Orgány verejného zdravotníctva sa naďalej "musia mať na pozore", predovšetkým počas zimy, doplnil Cavaleri. Zdôraznil však, že vakcíny proti covidu zabránili hospitalizácii mnohých ľudí a zachránili životy.



Podľa riaditeľky EMA Emer Cookovej sa odhaduje, že "vakcíny v prvom roku pandémie pomohli zachrániť takmer 20 miliónov životov".



EMA tiež uviedla, že vakcíny by mali byť upravené pre najbližšiu jesennú očkovaciu sezónu, konkrétne prispôsobené variantu XBB, ktorý je v súčasnosti v Európe a iných častiach sveta prevládajúci.



Schválené aktívne látky sú podľa agentúry stále účinné a zabraňujú vážnemu ochoreniu, hospitalizáciám a úmrtiam, no ochrana proti vírusu časom slabne, keď vznikajú nové varianty.



EMA odporúča posilňujúce dávky pre ľudí so zvýšeným rizikom ochorenia. Zahŕňa to ľudí vo veku nad 60 rokov a osoby s oslabeným imunitným systémom.



Krajiny EÚ by tiež mali zvážiť očkovanie zdravotníckych pracovníkov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že budú vystavení infekcii, uviedla EMA. Pri posilňovacom očkovaní by podľa nej postačovala jedna dávka.