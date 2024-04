Európska agentúra žiada o aktualizáciu vakcín proti covidu

Amsterdam/Haag 30. apríla (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok vystúpila s požiadavkou na aktualizáciu vakcín proti chorobe COVID-19. EMA to žiada v súvislosti s ďalšou očkovacou kampaňou a s cieľom bojovať proti novému variantu vírusu SARS-CoV-19, informuje TASR.



Najrozšírenejším variantom na svete je teraz variant JN.1, ktorý "predbehol" subvariant XBB, na ktorú cielia najnovšie vakcíny, pripomenula EMA v tlačovej správe citovanej agentúrou AFP.



Mimoriadna pracovná skupina EMA vo svojom vyhlásení uviedla, že odporúčala aktualizovať vakcíny proti covidu pre očkovaciu kampaň na roky 2024/25 tak, aby sa zamerali na nový variant JN.1.



"Spoločnostiam, ktoré v súčasnosti vyvíjajú nové vakcíny proti covidu, ktoré nie sú zamerané na JN.1, sa odporúča, aby nás kontaktovali a prediskutovali stratégie zmeny zloženia svojich vakcín," spresnila EMA.



EMA pripomenula, že aj keď pre COVID-19 už neplatí stav globálnej zdravotnej núdze, vírus naďalej cirkuluje a spôsobuje aj úmrtia. Najnovší epidemiologický bulletin Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádza za marec približne 4500 úmrtí v súvislosti s covidom a 275.000 nových prípadov nákazy hlásených z rôznych častí sveta.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v máji 2023 odvolal stav globálnej núdze v oblasti verejného zdravia vyhlásený pre covid. Stalo sa tak viac ako tri roky po prvom zistení vírusu SARS-CoV-19 v čínskom meste Wu-chan.