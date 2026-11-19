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Európska chemická agentúra podporila obmedzenia večných chemikálií
Po prijatí stanovísk výborov ECHA môže Európska komisia navrhnúť obmedzenia pre celú EÚ, píše AFP.
Autor TASR
Helsinki 19. novembra (TASR) - Európska chemická agentúra (ECHA) vo štvrtok oznámila, že jej Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) podporuje celoeurópske obmedzenia týkajúce sa takzvaných „večných chemikálií“, pričom poukázala na riziká pre životné prostredie aj zdravie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Látky, oficiálne označované ako PFAS, predstavujú skupinu viac než 10.000 človekom vytvorených chemických zlúčenín, ktoré odpudzujú vodu, mastnotu a špinu a odolávajú vysokým teplotám. Používajú sa napríklad v nepriľnavom riade, kobercoch odolných voči škvrnám či v ďalších výrobkoch, pričom často dochádza ku kontaminácii potravín, vody a ohrozeniu voľne žijúcich živočíchov.
Výbor SEAC „dospel k záveru, že je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ s cieľom obmedziť riziká, ktoré predstavujú PFAS, zabrániť narušeniu trhu a zabezpečiť rovnaké podmienky v celej EÚ,“ uviedla ECHA.
Predsedníčka výboru SEAC Maria Ottatiová povedala, že konečné stanovisko, ktoré bolo prijaté, a podporuje aj obmedzenia týkajúce sa určitých látok obsahujúcich chróm, predstavuje dôležitý míľnik pre jej výbor. „Výbor dôkladne preskúmal oba návrhy obmedzení a starostlivo zvážil spoločenské náklady a prínosy týchto obmedzení, aby zabezpečil, že budú primerané a realizovateľné v praxi,“ informovala.
SEAC podporuje „zákaz s výnimkami pre konkrétne spôsoby použitia“, pričom vychádza zo sociálno-ekonomických dôsledkov navrhovaných obmedzení a z predchádzajúceho stanoviska Výboru ECHA pre hodnotenie rizík (RAC), ktoré sa týkalo emisií a rizík spojených s látkami PFAS.
Oba výbory sa podľa agentúry ECHA zhodli v tom, že existujúce regulačné opatrenia nie sú dostatočné na kontrolu emisií a rizík vyplývajúcich z používania PFAS, a preto podporujú prijatie ďalších krokov na úrovni EÚ.
Dlhodobé vystavenie človeka aj nízkym koncentráciám týchto chemikálií sa spája s poškodením pečene, zvýšenou hladinou cholesterolu, oslabením imunitného systému, nízkou pôrodnou hmotnosťou a viacerými druhmi rakoviny.
Po prijatí stanovísk výborov ECHA môže Európska komisia navrhnúť obmedzenia pre celú EÚ, píše AFP.
Látky, oficiálne označované ako PFAS, predstavujú skupinu viac než 10.000 človekom vytvorených chemických zlúčenín, ktoré odpudzujú vodu, mastnotu a špinu a odolávajú vysokým teplotám. Používajú sa napríklad v nepriľnavom riade, kobercoch odolných voči škvrnám či v ďalších výrobkoch, pričom často dochádza ku kontaminácii potravín, vody a ohrozeniu voľne žijúcich živočíchov.
Výbor SEAC „dospel k záveru, že je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ s cieľom obmedziť riziká, ktoré predstavujú PFAS, zabrániť narušeniu trhu a zabezpečiť rovnaké podmienky v celej EÚ,“ uviedla ECHA.
Predsedníčka výboru SEAC Maria Ottatiová povedala, že konečné stanovisko, ktoré bolo prijaté, a podporuje aj obmedzenia týkajúce sa určitých látok obsahujúcich chróm, predstavuje dôležitý míľnik pre jej výbor. „Výbor dôkladne preskúmal oba návrhy obmedzení a starostlivo zvážil spoločenské náklady a prínosy týchto obmedzení, aby zabezpečil, že budú primerané a realizovateľné v praxi,“ informovala.
SEAC podporuje „zákaz s výnimkami pre konkrétne spôsoby použitia“, pričom vychádza zo sociálno-ekonomických dôsledkov navrhovaných obmedzení a z predchádzajúceho stanoviska Výboru ECHA pre hodnotenie rizík (RAC), ktoré sa týkalo emisií a rizík spojených s látkami PFAS.
Oba výbory sa podľa agentúry ECHA zhodli v tom, že existujúce regulačné opatrenia nie sú dostatočné na kontrolu emisií a rizík vyplývajúcich z používania PFAS, a preto podporujú prijatie ďalších krokov na úrovni EÚ.
Dlhodobé vystavenie človeka aj nízkym koncentráciám týchto chemikálií sa spája s poškodením pečene, zvýšenou hladinou cholesterolu, oslabením imunitného systému, nízkou pôrodnou hmotnosťou a viacerými druhmi rakoviny.
Po prijatí stanovísk výborov ECHA môže Európska komisia navrhnúť obmedzenia pre celú EÚ, píše AFP.