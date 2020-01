Európska komisia chce zakázať škodlivé látky v tetovacích atramentoch

Brusel 17. januára (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje navrhnúť zákaz používania škodlivých chemikálií, ktoré obsahujú tetovacie atramenty vrátane rozšírených modrých a zelených pigmentov. EK to potvrdila v piatok po tom, ako online petíciu proti plánovanému zákazu, ktorú inicioval známy nemecký tatér, podpísali desaťtisíce ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.



"Európska únia obmedzí nebezpečné chemikálie, ktoré sa nachádzajú v tetovacom atramente a v trvalom make-upe, aby zvýšila mieru ochrany a zaistí to, že (tieto látky) budú bezpečné na aplikáciu pod kožu," povedal pre DPA zdroj z EK.



Petíciu, ktorú v stredu spustil známy nemecký tatér Jörn Elsenbruch, podporilo 100.000 ľudí. Jej cieľom je presvedčiť nemecký parlament, aby plánovaný zákaz nepodporil.



"Život bez tetovaní by sa čoskoro mohol stať realitou," napísal organizátor petície a spresnil, že tento zákaz by mal dosah na väčšinu tetovacích farieb a mohol by spôsobiť, že tetovacie štúdiá ich budú získavať na čiernom trhu.



Obmedzenia, týkajúce sa viac než 4000 chemických látok používaných v tetovacích atramentoch a trvalom make-upe, navrhla Európska chemická agentúra (ECHA). Používanie týchto látok vrátane modrého a zeleného pigmentu už obmedzujú pravidlá EÚ týkajúce sa kozmetických prípravkov, doplnil hovorca ECHA. "Keď sa nesmú používať na koži, nemalo by byť povolené ani ich použitie pod kožou," dodal.



Pigmenty používané v tetovacích atramentoch podľa ECHA nie sú vyrobené špecificky na tieto účely, a často nie sú čisté a môžu obsahovať nebezpečné látky.



Členské štáty EÚ sa predmetným návrhom EK budú zaoberať vo februári.