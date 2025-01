Európska komisia dostane pokutu za porušenie predpisu o ochrane údajov

Luxemburg 8. januára (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie v Luxemburgu v stredu prvýkrát rozhodol, že Európska komisia musí zaplatiť nemeckému občanovi náhradu škody za nedodržanie vlastných predpisov o ochrane osobných údajov. TASR informuje podľa agentúry Reuters a tlačovej správy súdu.



Podľa rozhodnutia súd EK preniesla osobné údaje občana do Spojených štátov bez náležitých záruk, a nariadil jej zaplatiť odškodné vo výške 400 eur.



Občan žijúci v Nemecku použil pri registrácii na konferenciu na webovej stránke EÚ možnosť "Prihlásiť sa prostredníctvom Facebooku". Tento prenos IP adresy používateľa do Meta Platforms v USA podľa súdu porušil únijnú legislatívu o ochrane osobných údajov.



Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) sa považuje za jeden z najkomplexnejších a najprísnejších predpisov o ochrane údajov na svete. Veľké spoločnosti, ako Klarna, Meta, LinkedIn a ďalšie už za nedodržiavanie tohto nariadenia dostali vysoké pokuty.



Všeobecný súd spoločne so Súdnym dvorom tvoria Súdny dvor Európskej únie. Ich rozhodnutia zaisťujú jednotný výklad a jednotné uplatňovanie práva EÚ.