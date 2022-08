Európska komisia konzultuje nový rámec EÚ pre monitorovanie lesov

Brusel 25. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spustila online verejnú konzultáciu k novému právnemu rámcu pre monitorovanie lesov a strategických plánov pre lesy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia má pripraviť nový právny rámec EÚ v oblasti lesného hospodárstva do roku 2030. Jeho úlohou bude poskytovať otvorený prístup k podrobným, presným, pravidelným a včasným informáciám o stave a hospodárení v lesoch v krajinách EÚ.



"Boli sme svedkami mnohých lesných požiarov počas tohto leta. Okrem klimatických zmien lesy trpia aj stratou biodiverzity, zvýšeným využívaním pôdy, škodcami a zintenzívnením ťažby," uviedol eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius v správe pre médiá.



Nová iniciatíva v oblasti monitorovania lesov a strategických plánov umožní, aby politici, lesníci a správcovia pôdy mohli rýchlo a na základe konkrétnych údajov reagovať na nové výzvy a tlaky, ktorým čelia lesy. Očakáva sa, že to zvýši dôveru verejnosti, zníži nelegálnu ťažbu dreva, podporí prispôsobovanie lesov na zmeny klímy a povedie k trvalo udržateľnému hospodáreniu v lesoch.



Iniciatíva EK pre lesy bude využívať digitálne technológie, aby verejnosť, firmy aj úrady mali prístup k harmonizovaným údajom o lesoch v Európe. Zámerom je dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a vytváranie zdravého životného prostredia.



Verejná konzultácia potrvá do 17. novembra. Je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUForestMonitoringStrategicPlansSurvey2022.