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Európska komisia navrhla 22. balík sankcií proti Rusku
Európska komisia sa chce tiež zamerať na ruských športovcov a tímy a zakázať im účasť na športových podujatiach v Európskej únii. Snahou podľa von der Leyenovej je ďalej izolovať Rusko.
Autor TASR
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Brusel 23. novembra (TASR) - Európska komisia v pondelok navrhla nový balík sankcií namierených proti Rusku. V poradí 22. balík cieli na banky, energetiku, kryptomeny, tieňovú flotilu a účasť ruských športovcov na podujatiach v EÚ. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ bude prichádzať s novými sankciami dovtedy, kým Rusko neprejaví skutočný záujem o trvalý mier na Ukrajine. Informuje o tom TASR.
„Cieľom je udržiavať tlak na Rusko, aby ukončilo svoju agresívnu vojnu na Ukrajine,“ vyhlásila von der Leyenová.
Nový balík podľa nej zahŕňa sankcie na ďalších približne 60 ruských bánk a zasahuje aj proti kryptomenovým a platobným sieťam v Rusku a tretích krajinách, ktoré mu pomáhajú obchádzať sankcie.
Na sankčný zoznam EÚ majú byť zaradené desiatky subjektov z ruského energetického sektora vrátane viac než 70 plavidiel z tzv. tieňovej flotily. Európska komisia navrhuje zakázať tiež všetky tankery poistené v Rusku.
„Rozširujeme zákaz poskytovania služieb v oblasti energetiky tak, aby žiadna európska spoločnosť nemohla pomáhať Rusku pri výstavbe, prevádzke alebo opravách jeho energetickej infraštruktúry, a to najmä rafinérií,“ uviedla von der Leyenová.
Súčasťou 22. sankčného balíka je tiež zákaz udeľovania víz a vstupu do EÚ pre Rusov, ktorí v minulosti bojovali vo vojne proti Ukrajine. Podľa šéfky EK predstavujú bezpečnostné riziko pre Európu a EÚ si nemôže dovoliť, aby sa voľne pohybovali v jej členských štátoch.
Európska komisia sa chce tiež zamerať na ruských športovcov a tímy a zakázať im účasť na športových podujatiach v Európskej únii. Snahou podľa von der Leyenovej je ďalej izolovať Rusko.
„Športové podujatia nemôžu slúžiť ako fórum pre propagandistické aktivity. Dnes zavádzame zákaz účasti ruských tímov a športovcov súťažiacich pod ruskou vlajkou na akýchkoľvek športových akciách v EÚ. Navrhujeme zakázať zobrazovanie oficiálnych ruských symbolov. Obmedzíme tiež finančné toky od ruských sponzorov smerujúce do športových a kultúrnych združení so sídlom v Európe,“ zdôraznila von der Leyenová.
„Cieľom je udržiavať tlak na Rusko, aby ukončilo svoju agresívnu vojnu na Ukrajine,“ vyhlásila von der Leyenová.
Nový balík podľa nej zahŕňa sankcie na ďalších približne 60 ruských bánk a zasahuje aj proti kryptomenovým a platobným sieťam v Rusku a tretích krajinách, ktoré mu pomáhajú obchádzať sankcie.
Na sankčný zoznam EÚ majú byť zaradené desiatky subjektov z ruského energetického sektora vrátane viac než 70 plavidiel z tzv. tieňovej flotily. Európska komisia navrhuje zakázať tiež všetky tankery poistené v Rusku.
„Rozširujeme zákaz poskytovania služieb v oblasti energetiky tak, aby žiadna európska spoločnosť nemohla pomáhať Rusku pri výstavbe, prevádzke alebo opravách jeho energetickej infraštruktúry, a to najmä rafinérií,“ uviedla von der Leyenová.
Súčasťou 22. sankčného balíka je tiež zákaz udeľovania víz a vstupu do EÚ pre Rusov, ktorí v minulosti bojovali vo vojne proti Ukrajine. Podľa šéfky EK predstavujú bezpečnostné riziko pre Európu a EÚ si nemôže dovoliť, aby sa voľne pohybovali v jej členských štátoch.
Európska komisia sa chce tiež zamerať na ruských športovcov a tímy a zakázať im účasť na športových podujatiach v Európskej únii. Snahou podľa von der Leyenovej je ďalej izolovať Rusko.
„Športové podujatia nemôžu slúžiť ako fórum pre propagandistické aktivity. Dnes zavádzame zákaz účasti ruských tímov a športovcov súťažiacich pod ruskou vlajkou na akýchkoľvek športových akciách v EÚ. Navrhujeme zakázať zobrazovanie oficiálnych ruských symbolov. Obmedzíme tiež finančné toky od ruských sponzorov smerujúce do športových a kultúrnych združení so sídlom v Európe,“ zdôraznila von der Leyenová.