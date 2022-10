Európska komisia navrhla sprísnenie pravidiel pre strelné zbrane

Brusel 27. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla sprísnenie zákonov upravujúcich obchodovanie so strelnými zbraňami a ich tranzit. K tomuto kroku pristúpila v čase obáv, že vojna na Ukrajine pomôže pri šírení nelegálnych zbraní v prospech zločineckých gangov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Podľa odhadov eurokomisie civilisti v EÚ majú približne 35 miliónov nelegálnych strelných zbraní. V Schengenskom informačnom systéme (SIS) je ako ukradnutých evidovaných približne 630.000 strelných zbraní.



Nové pravidlá by zahŕňali jasnejšie spoločné postupy pre dovoz, vývoz a tranzit strelných zbraní a streliva na civilné použitie. Tiež by vznikol nový elektronický licenčný systém EÚ na dovoz a vývoz strelných zbraní.



Zaviedli by sa tiež prísnejšie pravidlá pre poplašné a signálne zbrane. Tento typ si upravili a použili extrémisti pri krvavých útokoch v Paríži v roku 2015 a na redakciu francúzskeho satirického časopisu Charlie Hebdo.



Pre určité druhy strelných zbraní by sa vyžadovalo osvedčenie o koncovom užívateľovi, aby sa nemohli previesť na niekomu iného a neskončili na čiernom trhu.



Podľa EK to neobmedzí vlastníctvo zbraní, ale zjednoduší pravidlá pre poľovníkov, súťažných strelcov a vystavovateľov.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová vyzvala členské krajiny EÚ a Európsky parlament, aby opatrenia urýchlene prijali. Ako uviedla, správa Europolu ukazuje, že "organizované zločinecké skupiny sú čoraz násilnejšie a že toto násilie je čoraz smrteľnejšie".



Návrhy EK vznikli ešte predtým, ako Rusko vo februári napadlo Ukrajinu. Táto vojna podľa Johanssonovej vzbudzuje obavy, pretože do Európy stále prenikajú nelegálne zbrane z ozbrojených konfliktov v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch 20. storočia.