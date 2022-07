Európska komisia navrhla sprísniť sankčný režim EÚ proti Rusku

Brusel 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že spolu so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom prijala spoločný návrh nového balíka reštriktívnych opatrení, ktoré majú posilniť účinnosť šiestich doterajších balíkov sankcií EÚ proti Rusku. Informuje spravodajca TASR.



Podľa tlačovej správy EK nový balík opatrení objasňuje niekoľko ustanovení na posilnenie právnej istoty pre členské štáty, ktoré musia v praxi presadzovať sankčný režim. Text napríklad objasňuje presný rozsah niektorých finančných a ekonomických sankcií.



Návrh eurokomisie zosúlaďuje tiež sankcie EÚ so sankciami jej spojencov a partnerov, najmä v skupine G7. Piatkový balík návrhov zavádza zákaz dovozu ruského zlata a posilnenie kontroly vývozu tovarov dvojakého použitia (na civilné aj vojenské alebo represívne účely) a pokročilých technológií.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti upozornila, že "brutálna vojna Ruska proti Ukrajine pokračuje v nezmenšenej miere", aj preto eurokomisia navrhuje sprísniť sankcie EÚ voči Kremľu, účinnejšie ich presadzovať a predĺžiť ich do januára 2023. "Moskva musí platiť vysokú cenu za svoju agresiu," odkázala šéfka EK.



Borrell zdôraznil, že doterajšie sankcie EÚ sú tvrdé a cielené. "Aj naďalej sa zameriavame na ľudí blízkych (ruskému prezidentovi) Vladimirovi Putinovi a Kremľu... Okrem týchto opatrení predložím Rade EÚ aj návrhy na zaradenie ďalších osôb a subjektov na sankčný zoznam, pričom ich aktíva budú zmrazené a budú mať obmedzenú možnosť cestovať," vysvetlil Borrell.



Komisia pri tejto príležitosti zopakovala, že sankcie EÚ nie sú zamerané na obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi tretími krajinami a Ruskom.



O novom balíku návrhov, ktorý žiada predĺžiť súčasné sankcie o pol roka do konca januára 2023, majú diskutovať členské štáty vo formáte ministrov v Rade EÚ s cieľom jeho čo najrýchlejšieho prijatia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)