Európska komisia odporučí nezatvárať hranice, ale obmedziť cestovanie

Brusel 22. decembra (TASR) - Napriek objaveniu mutácie nového koronavírusu v Anglicku Európska komisia (EK) odporučí členským krajinám Európskej únie, aby ponechali svoje hranice otvorené. Prepravy tovarov by sa nemali týkať nijaké obmedzenia, v osobnej doprave však EK odporúča podľa informácií agentúry DPA vyhnúť sa cestovaniu v maximálnej možnej miere.



Európska komisia chce tieto návrhy členským štátom EÚ oficiálne predstaviť v utorok popoludní. Väčšina z nich sa už na základe vlastných kompetencií rozhodla obmedziť dopravné spojenie s Veľkou Britániou. Francúzsko na 48 hodín uzavrelo svoje hranice aj pre nákladnú dopravu.



Odporúčania EK nie sú záväzné, pretože uzatvorenie hraníc je v kompetencii jednotlivých krajín.



EK podľa informácií DPA predpokladá, že zmutovaný koronavírus SARS-CoV-2 objavený v Anglicku sa už dostal do viacerých krajín EÚ, uzatvorenie hraníc by preto bolo zbytočné. Veľká Británia má jeden z najlepších detekčných systémov, komisia preto predpokladá, že mutáciu tam objavili včas.