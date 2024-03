Európska komisia odporučí prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok v pléne Európskeho parlamentu uviedla, že exekutíva EÚ odporučí členským krajinám začať prístupové rokovania aj s Bosnou a Hercegovinou. Informuje o tom spravodajca TASR.



Von der Leyenová europoslancom v Štrasburgu predstavila hlavné témy nadchádzajúceho summitu EÚ (21.-22.3.), ktoré sa budú týkať Ukrajiny, situácie na Blízkom východe, bezpečnosti ale aj ďalšieho rozširovania Únie.



Upozornila, že EÚ sa v posledných rokoch dôraznejšie zamerala na západný Balkán. Krajiny tohto regiónu sa o členstvo v eurobloku snažia už celé roky, pričom od začiatku ruskej vojny voči Ukrajine sa podľa von der Leyenovej EÚ usiluje o to, aby tento región nepodliehal vplyvu Moskvy.



"Uvedomili sme si, že nestačí len čakať, kým sa západný Balkán priblíži k nám. Nestačí povedať, že dvere sú otvorené. My tiež musíme prevziať zodpovednosť a akýmkoľvek možným spôsobom podporovať ich cestu do Únie," opísala situáciu.



Spresnila, že to bol dôvod, prečo EÚ vytvorila plán rastu pre západný Balkán, začala prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom a zaviazala sa urobiť to isté ak s Bosnou a Hercegovinou.



V tejto súvislosti pripomenula, že EK v utorok predloží správu o integračnom pokroku Bosny a Hercegoviny.



"Odkaz prichádzajúci z Bosny a Hercegoviny je jasný. Takže aj náš odkaz musí byť jasný. Budúcnosť Bosny a Hercegoviny leží v našej Únii," uviedla šéfka eurokomisie.



Táto krajina podľa nej demonštruje, že dokáže splniť kritériá členstva a chce naplniť túžbu svojich občanov stať sa súčasťou európskej rodiny. "To je dôvod, prečo sa rozhodneme odporučiť Rade EÚ, aby začala prístupové rokovania s Bosnou a Hercegovinou," odkázala.



Bosna a Hercegovina patrí medzi šesť krajín regiónu – spolu s Albánskom, Čiernou Horou, Kosovom, Severným Macedónskom a Srbskom –, ktoré sa nachádzajú v rôznych fázach prístupového procesu do EÚ. Multietnická Bosna a Hercegovina, s politickými nezhodami medzi jednotlivými útvarmi federácie, je "najkrehkejšia" zo všetkých krajín regiónu.



Lídri EÚ na decembrovom summite v Bruseli odobrili spustenie prístupových rokovaní s Moldavskom a Ukrajinou. V prípade Bosny a Hercegoviny sa dohodli, že počkajú na ďalšie, jarné hodnotenie pokroku zo strany Európskej komisie.