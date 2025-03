Európska komisia: Podmienkou zrušenia sankcií je stiahnutie Ruska

Brusel 26. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu opätovne deklarovala, že podmienkou na zrušenie protiruských sankcií je úplné a bezpodmienečné stiahnutie ruských síl z ukrajinského územia. EK to oznámila deň po zverejnení dohody o neútočení v Čiernom mori, v rámci ktorej sa USA zaviazali, že niektoré sankcie zmiernia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



„Ukončenie nevyprovokovanej a neoprávnenej ruskej agresie na Ukrajine a bezpodmienečné stiahnutie všetkých ruských vojenských síl z celého územia Ukrajiny by bolo jedným z hlavných predpokladov na zmenu alebo zrušenie sankcií,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Anitta Hipperová.



Rusko v utorok uviedlo, že Spojené štáty súhlasili, že mu pomôžu so zrušením západných sankcií na ruské potravinárske a lodné spoločnosti a výrobcov hnojív. Zrušenie týchto sankcií je podľa Moskvy jednou z podmienok dohody o neútočení v Čiernom mori.



Rusko konkrétne chce, aby Západ zrušil sankcie voči banke Rosseľchozbank a požaduje aj zrušenie obmedzení na obsluhu lodí plaviacich sa pod ruskou vlajkou zapojených do obchodu s potravinami a hnojivami v prístavoch a zrušenie obmedzení dodávok poľnohospodárskych strojov a tovaru na výrobu potravín a hnojív do Ruska.



Diplomati pre agentúru Reuters uviedli, že väčšina obmedzení uvedených Kremľom sa týka sankcií a obmedzení uvalených zo strany EÚ.



Západ na ruské poľnohospodárstvo neuvalil sankcie priamo, ale Moskva sa dlhodobo sťažuje, že sankcie obmedzili jej prístup k poisteniu prepravy a komplikujú poskytovanie úverov poľnohospodárom, čím Rusku znemožňujú vývoz. EK pripomenula, že EÚ neuplatňuje sankcie na ruské poľnohospodárske produkty. V platnosti sú ale prohibitívne clá, ktoré prakticky znemožňujú ich dovoz.



„Rusko teraz musí preukázať skutočnú politickú vôľu ukončiť svoju nezákonnú a nevyprovokovanú agresívnu vojnu,“ uviedla Hipperová. „Skúsenosti ukázali, že Rusko treba posudzovať podľa jeho činov, nie podľa slov,“ dodala.